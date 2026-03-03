La cantante pop Kesha se pronunció en contra del gobierno de Donald Trump después de que una de sus canciones fuera utilizada en un controvertido vídeo de promoción militar.

El clip, publicado el 10 de febrero, mostraba un avión de combate disparando un misil contra un buque de guerra con la leyenda "Letalidad". El video se volvió viral rápidamente en TikTok, acumulando 14,5 millones de visualizaciones y 1,8 millones de "me gusta".

En respuesta en redes sociales, Kesha, de 39 años, expresó su firme desaprobación. "Me he enterado de que la Casa Blanca ha usado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra", escribió.

Añadió: "Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo en absoluto que mi música se utilice para promover la violencia de ningún tipo. El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este".

La cantante también criticó directamente al presidente Donald Trump, refiriéndose a él como un "depredador criminal" y señalando los archivos de Epstein, informó Mint.

"Además, no dejemos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los Archivos más de un millón de veces", escribió Kesha.

Concluyó su mensaje exigiendo a la Casa Blanca que deje de utilizar su música.

Radiohead y Kesha luchan contra el uso indebido de canciones por parte del gobierno

La Casa Blanca no ha emitido una respuesta directa, pero el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, reaccionó en X, declarando: "Todos estos 'cantantes' siguen cayendo en esto. Esto solo nos da más atención y más visualizaciones a nuestros videos porque la gente quiere ver de qué se quejan. Gracias por su atención a este asunto".

Las críticas de Kesha siguen un patrón de músicos que protestan por el uso no autorizado de su trabajo por parte de agencias gubernamentales.

Según Variety, Radiohead criticó recientemente al Departamento de Seguridad Nacional por usar su canción "Let Down" en un video a favor de ICE, calificando el uso de "pelea" y exigiendo que se elimine el contenido.

Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y SZA también han condenado el uso de su música en vídeos que promueven la aplicación de leyes migratorias u otras agendas controvertidas.

Rodrigo escribió previamente: "Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y de odio", después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usara su canción "All American Bitch" en una publicación. Carpenter calificó un video similar de "malvado y repugnante", mientras que SZA criticó un video a favor de ICE con su canción de "Saturday Night Live".