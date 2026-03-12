Al cumplirse 25 años de la muerte de Henry Lee Lucas, vale la pena recordar a una de las figuras más fuertes de la historia del crimen estadounidense. Considerado en su momento el asesino más prolífico de la historia de Estados Unidos, Lucas causó sensación al confesar cientos de asesinatos en todo el país tras un arresto random.

Su narrativa transformó el panorama de las fuerzas del orden al gestionar su interminable flujo de confesiones. Sin embargo, su legado fue una mezcla de temor y mitos inventados, ya que muchos cuestionaron la veracidad de sus confesiones de asesinato, con pruebas que sugerían que la gran mayoría de sus afirmaciones eran mentiras.

¿Quién fue Henry Lee Lucas?

Henry Lee Lucas nació en 1936 en Virginia, en un mundo marcado por la pobreza extrema y el terrible abuso doméstico. Su madre, Viola, era una trabajadora sexual que, según se dice, obligaba a Lucas a presenciar su trabajo y lo sometía frecuentemente a brutalidad física. Uno de los momentos más decisivos de su juventud fue la pérdida de un ojo, ocurrida durante una pelea con su hermano.

Se dice que su problemática infancia también incluyó degollar animales antes de tener relaciones sexuales con ellos. También se acostó con la esposa de su hermano.

Al reflexionar sobre sus primeros años, Lucas se sentía notablemente infeliz. "Odié toda mi vida. Odié a todo el mundo", dijo, según informó el Mirror . Estos traumas tempranos, sumados a la falta de educación formal, lo llevaron a una vida precaria y a una conducta delictiva temprana.

El brutal asesinato de Viola Lucas y 600 casos de asesinato

El verdadero alcance de la violencia de Lucas se hizo evidente por primera vez en 1960, cuando asesinó a su madre, Viola, durante una acalorada discusión. Afirmó que ella lo había presionado demasiado, lo que lo llevó a apuñalarla hasta la muerte en un ataque de ira. Lucas fue sentenciado a prisión por este delito, pero fue liberado en 1970 debido al hacinamiento carcelario.

En junio de 1983, Lucas fue arrestado por posesión ilegal de armas de fuego. Ese arresto condujo a confesiones aún más impactantes, ya que habló de cientos de asesinatos, incluyendo el caso sin resolver de "Calcetines Naranjas". También admitió haber asesinado a su novia adolescente, Becky Powell, y a su casera, Kate Rich. Durante su comparecencia, Lucas preguntó: "¿Qué vamos a hacer con las otras 100 mujeres que maté?".

Lucas afirmó haber estado involucrado en cientos de casos de asesinato en todo el país entre la década de 1970 y principios de la de 1980. El número de asesinatos aumentó de 100, 150, 200 y hasta 600 personas, informó Time.

¿Lucas era solo un "asesino confesional"?

A medida que Lucas seguía confesando asesinatos sin resolver, las fuerzas del orden se apresuraban a limpiar sus antecedentes. Sin embargo, el gran volumen de sus denuncias —a veces alegando que estuvo en dos estados diferentes el mismo día— comenzó a despertar sospechas.

Periodistas de investigación y algunos agentes de la ley escépticos comenzaron a rastrear sus movimientos en contra de sus confesiones. Descubrieron que, si bien era un asesino reconocido, muchos de los crímenes que admitía eran físicamente imposibles de haber cometido, lo que llevó a algunos a creer que solo era un "asesino confeso", que disfrutaba de trato preferencial y fama.

Años después, Lucas se retractó de su declaración sobre el asesinato de 600 personas y solo reconoció el asesinato de su madre, alegando que las autoridades le ayudaron a recordar algunos casos para poder borrarlos de sus archivos. "Al principio, todo parecía divertido", dijo Lucas, según Los Angeles Times . "Ahora ya no lo es. Deberían darme una paliza por eso. Simplemente no tuve fuerza de voluntad".

Su abogado, Ron Ponton, logró liberarlo de 80 casos al demostrar ante el tribunal que no estaba presente en la escena del crimen en el momento del asesinato.

Un asesino en serie, no obstante

Ken Anderson, el fiscal de distrito que procesó a Lucas y lo condenó a muerte, estaba convencido de que Lucas estaba involucrado en múltiples asesinatos, incluso después de retractarse de su declaración anterior. "Es difícil creer en lo que dijo, pero el hecho es que era un asesino en serie, aunque no podemos determinar el número exacto", declaró Anderson.

Lucas murió de insuficiencia cardíaca congestiva el 12 de marzo de 2001. Tenía 64 años. La historia de Lucas apareció en el documental de Netflix de 2019, The Confession Killer.