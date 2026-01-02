La boy band más importante del mundo BTS ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de su tan esperado nuevo álbum, marcando el regreso completo del grupo después de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio.

Las estrellas mundiales del K-pop confirmaron que su próximo álbum grupal se lanzará el 20 de marzo, según notas escritas a mano enviadas a miembros seleccionados de su club de fans oficial, BTS ARMY.

La fecha fue confirmada más tarde por los medios de comunicación de Corea del Sur, lo que marca el primer álbum de la banda desde que Proof debutó en junio de 2022.

El anuncio se produce después de que los siete miembros (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) completaran su servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas de la República de Corea, informó ENews .

El servicio militar es obligatorio para todos los hombres sanos en Corea del Sur, y BTS pausó las actividades grupales para cumplir con esa obligación.

Los fanáticos se enteraron por primera vez de que nueva música estaba en camino en julio de 2025, cuando el grupo se reunió para una transmisión en vivo, la primera en casi tres años.

En ese momento, BTS compartió que habían comenzado a preparar un nuevo álbum, pero no dieron una fecha de lanzamiento.

"BTS to Return in March with First album in nearly Four years" — Variety



"Prior to the official announcement, group members had already gone direct to fans with the release date, sending letters with handwritten messages to some ARMYs homes with the telltale dateline 2026.3.20" pic.twitter.com/2Ss8WkCmFy — K⁷ | bts paved the way (@tksovers) January 1, 2026

BTS dice que su nuevo álbum refleja unidad y crecimiento

Durante esa transmisión, el grupo enfatizó que el proyecto reflejaría su unidad y crecimiento compartido.

"Como será un álbum grupal, reflejará los pensamientos e ideas de cada miembro.

"Abordamos el álbum con la misma mentalidad que teníamos al principio", dijo el grupo durante la transmisión en vivo. También confirmaron sus planes de gira tras el lanzamiento del álbum.

El entusiasmo se vio alimentado aún más por los mensajes personales incluidos en las notas escritas a mano.

Jin compartió su alegría por regresar como parte de un equipo después de promocionar su trabajo en solitario, mientras que RM describió el momento como uno que había estado esperando profundamente.

Otros miembros expresaron sentimientos similares y agradecieron a los fans por su paciencia y continuo apoyo.

Según People , BTS debutó en 2013 y construyó constantemente una base de fans leales antes de irrumpir en el estrellato mundial en 2017 con éxitos como "DNA" y "MIC DROP".

A lo largo de los años, el grupo ha encabezado el Billboard Hot 100 seis veces, convirtiéndose en uno de los grupos de K-pop más exitosos de la historia.

Durante el receso del grupo, cada miembro exploró proyectos en solitario. Entre 2022 y 2025, los siete lanzaron álbumes individuales, manteniendo su presencia firme mientras sirven a su país.