El brillante mundo de los K-dramas a menudo esconde una dura realidad donde los escándalos pueden llevar a listas negras, pérdidas de patrocinios y descarrilamientos profesionales. En la implacable industria del entretenimiento surcoreana, la imagen pública lo es todo, y controversias que van desde faltas personales hasta problemas legales han derribado incluso a las estrellas más grandes.

Esta lista destaca a 10 actores y actrices cuyos errores provocaron una reacción masiva, basándose en casos recientes e históricos que sacudieron a los fanáticos y a la industria por igual.

1. Seo Ye-ji (Está bien no estar bien)

Seo Ye-ji enfrentó explosivas acusaciones en 2021 por manipular a su entonces novio Kim Jung-hyun, acosar a compañeros de clase, abusar del personal y falsificar credenciales académicas. Fue despedida del drama Island , perdió múltiples contratos de patrocinio, incluyendo Inner Flora y Aer, y su regreso de 2022, "Eve", fracasó en medio de críticas, lo que provocó una pausa prolongada y el declive de sus perspectivas profesionales.

2. Kim Jung-hyun (Aterrizaje forzoso en ti)

El comportamiento de Kim Jung-hyun en 2018 en el set de "Time", al rechazar escenas de contacto físico, evitar a su coprotagonista Seohyun y abandonar abruptamente el drama, provocó indignación al ser vinculado a la manipulación de su exnovia Seo Ye-ji. El escándalo obligó a reescribir el guion, dañó su reputación y provocó una pausa en su carrera, aunque posteriormente regresó con éxitos como Queen of Tears en medio de persistentes críticas.

3. Ji Soo (Río donde sale la luna)

En 2021, Ji Soo fue acusado de acoso escolar, acoso sexual y agresión por varias presuntas víctimas, lo que provocó una reacción inmediata. Fue expulsado de "River Where the Moon Rises" a mitad de producción, enfrentó posibles demandas por daños y perjuicios de hasta 2,7 millones de dólares y, desde entonces, ha sido incluido en la lista negra sin proyectos importantes.

4. Yoo Ah-in (Con destino al infierno)

El escándalo de drogas de Yoo Ah-in en 2023 involucró un positivo por múltiples sustancias ilegales, incluyendo más de 73 inyecciones de propofol no medicinales, lo que resultó en detención y juicios. Proyectos como "Hellbound Temporada 2" y "The Match" fueron cancelados o se renovó el elenco, lo que resultó en su inclusión en la lista negra y un grave daño a su carrera a pesar de su éxito previo.

5. Kim Soo-hyun (Mi amor de la estrella)

En 2025, Kim Soo-hyun enfrentó una intensa polémica por las acusaciones de haber salido con la fallecida Kim Sae-ron cuando era menor de edad, las cuales resurgieron tras su fallecimiento en febrero. Las marcas lo abandonaron, proyectos como "Knock Off" se suspendieron y la indignación pública amenazó su estatus de estrella, lo que supuso un importante revés para su carrera.

6. Kim Sae-ron (El hombre de ninguna parte)

La carrera de Kim Sae-ron se descarriló tras un incidente por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022, agravado por las revelaciones en 2025 de su presunta relación con Kim Soo-hyun, quien era menor de edad. Fue incluida en la lista negra, perdió contratos y enfrentó un escrutinio constante, culminando trágicamente con su fallecimiento en medio de una intensa reacción negativa.

7. Cho Jin-woong ( Señal )

En 2025, Cho Jin-woong fue víctima de revelaciones de robo a menores, agresión sexual, conducción bajo los efectos del alcohol y agresión a un colega, lo que lo llevó a su retiro inmediato. Las emisoras eliminaron su contenido, incluyendo la regrabación de narraciones y el aplazamiento de la secuela de una serie de televisión, lo que marcó un exilio total de la industria.

8. Han Ji-sun ( Acción de masas )

Han Ji-sun fue incluida en la lista negra en 2019 tras agredir a un taxista y a policías en estado de ebriedad, lo que desató la indignación pública. Fue expulsada de proyectos en curso, enfrentó consecuencias legales y, desde entonces, ha desaparecido de la industria sin perspectivas de regreso.

9. Kim Hyun-joong ( Los chicos son mejores que las flores )

Kim Hyun-joong sufrió duras críticas por las acusaciones de agresión contra su exnovia en 2014, que incluyeron abuso físico y un escándalo de paternidad. Perdió patrocinios, enfrentó demandas y su carrera se estancó, aunque intentó pequeños regresos en medio de la persistente división de fans y la cautela de la industria.

10. Lee Kyung-young (La dignidad de un caballero)

En 2002, Lee Kyung-young fue condenado por una relación ilícita con una menor, lo que le llevó a prisión y a ser incluido en una lista negra. A pesar de sus posteriores regresos a papeles menores, el escándalo manchó su reputación para siempre, limitando sus oportunidades importantes en la industria.