Evangeline Lilly, la actriz canadiense mejor conocida por sus papeles en Lost y el Universo Cinematográfico de Marvel, ha revelado que vive con daño cerebral luego de un grave accidente en Hawaii.

En un video de Instagram compartido el 1 de enero de 2026, Lilly comentó: "Muchos me han preguntado sobre las tomografías cerebrales que me hice, y los resultados indican que casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad reducida". La actriz sufrió una lesión cerebral traumática (LCT) tras caer de bruces sobre una roca durante un incidente en la playa en mayo de 2025, lo cual anunció en una publicación de Substack en ese momento.

"Ahora mi trabajo es llegar al fondo de eso con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no espero con ansias, porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago", agregó Lilly.

A pesar de la gravedad de su lesión, transmitió un sentido de aprecio por la vida, señalando que su deterioro cognitivo le permitió adoptar un ritmo más lento y disfrutar de unas vacaciones tranquilas y reparadoras, finalizando el año 2025. "Me siento extraordinariamente agradecida y bendecida de poder jugar un día más, un año más en este hermoso planeta viviente", afirmó la actriz.

Cómo las lesiones cerebrales afectan a los actores

Las lesiones cerebrales traumáticas pueden afectar la memoria, la concentración, la coordinación y el control emocional, elementos vitales para los actores, especialmente para aquellos que desempeñan papeles físicamente exigentes. Para alguien como Lilly, cuya profesión suele implicar secuencias y acrobacias llenas de acción, las lesiones cerebrales traumáticas pueden suponer obstáculos considerables.

Los expertos médicos indican que el camino hacia la recuperación puede ser largo y requerir la participación de neurólogos, terapeutas ocupacionales y especialistas en rehabilitación cognitiva. Si bien algunos efectos pueden ser duraderos, un enfoque terapéutico bien organizado puede ayudar a las personas a recuperar habilidades esenciales y adaptarse a sus limitaciones.

Los actores con TCE se enfrentan a presiones únicas porque sus carreras exigen agilidad mental, memorización y precisión física. Incluso las deficiencias cognitivas o motoras menores pueden afectar el rendimiento en el set, la coordinación de las acrobacias y la pronunciación de los diálogos.

La franqueza de Lilly sobre su condición resalta tanto los riesgos que enfrentan los artistas como la importancia de priorizar la salud.

Surgen controversias pasadas

Mientras Lilly hablaba sobre su 'actualización sobre la conmoción cerebral', sus controversias pasadas también salieron a la luz.

A principios de 2022, Lilly desató un debate por sus declaraciones públicas sobre la COVID-19 y las vacunas. En Instagram , la estrella de Ant-Man publicó imágenes de una manifestación en Washington, D. C., oponiéndose a los mandatos de vacunación.

Expresó que "nadie debería ser obligado jamás a inyectarse nada en el cuerpo contra su voluntad" y sostuvo que era "pro-elección antes de la COVID y... sigue siendo pro-elección hoy". Su argumento se centró en desafiar los mandatos del gobierno y los centros de trabajo, en lugar de oponerse a las vacunas en su conjunto.

Lilly aclaró más tarde que su intención nunca fue engañar, sino alentar a las personas a tomar decisiones informadas por sí mismas.

Momentos destacados de su carrera: desde Lost hasta las películas de Marvel

Lilly ganó reconocimiento por su papel de Kate Austen en la muy elogiada serie de televisión Lost, que se emitió entre 2004 y 2010. Más allá de eso, apareció en películas, incluidas Real Steel (2011) y El Hobbit: La desolación de Smaug (2013), demostrando su versatilidad en todos los géneros.

Saltó a la fama con su interpretación de Hope van Dyne, famosamente reconocida como la Avispa, en las películas de Marvel Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018) y Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

En los últimos años, Lilly se ha embarcado en diversas iniciativas nuevas, como el cine independiente y la actuación de voz. Aunque aún no ha revelado ningún proyecto importante tras su accidente, su declaración resaltó su determinación de seguir trabajando mientras su salud se lo permita.