El Reino Unido se ha convertido en un hervidero de opiniones, demandas y críticas desde la semana pasada, cuando el ex príncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, fue arrestado en un escándalo desatado por los archivos de la investigación contra Jeffrey Epstein.

Una de las tendencias que va en crecimiento es el pedido para que el rey Carlos abdique a favor de su hijo mayor, el príncipe William. Además de las críticas contra el monarca de los que piensan que sin duda sabía lo que hacía su hermano, está su lucha contra el cáncer. Son pesos que muchos temen que sean demasiado para el rey de 77 años.

Los defensores del rey han destacado su reacción al arresto de Andrew Mountbatten-Windsor "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público".

"La ley debe seguir su curso", afirmó el monarca, que horas después participó en un evento de la Semana de la Moda de Londres, como si no pasara nada.

King Charles III attends the first day of London Fashion Week amid Prince Andrew's arrest news ☠️ 📸: Getty, GC Images pic.twitter.com/bfJ2Mehi2u — Page Six (@PageSix) February 19, 2026

El rey Carlos traza una línea en público

El mensaje del rey Carlos llegó con la formalidad cortante de quien intenta no perder los estribos en público. En un comunicado desde el Palacio de Buckingham, difundido por múltiples medios, afirmó haberse enterado del arresto con profunda preocupación y prometió su total apoyo y cooperación, añadiendo:"Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso·. También afirmó que no sería correcto que hiciera más comentarios mientras el proceso continúa.

Eso no es lenguaje de abdicación. Es lenguaje de contención.

Mientras tanto, la policía ha actuado con cautela y rigor. La Policía de Thames Valley no nombró públicamente a Andrew en sus declaraciones iniciales, sino que se refirió a él como "un hombre de unos sesenta años de Norfolk", una formulación acorde con las directrices del Reino Unido. El subjefe de policía Oliver Wright reconoció el interés público y declaró: "Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras colaboramos con nuestros colaboradores para investigar este presunto delito".

Time informó que vehículos sin distintivos y agentes vestidos de civil llegaron a Sandringham como parte de la operación, y que los registros en Norfolk habían concluido, mientras que los registros en Berkshire seguían en curso al momento de su informe. Parece un informe policial porque, para su incomodidad, eso es lo que es.

Para quienes no estén familiarizados con el término, "liberado bajo investigación" no es una declaración de inocencia, ni tampoco un cargo. Simplemente significa que la persona está libre mientras los detectives siguen investigando.

El rey Carlos y el ruido de la abdicación

RadarOnline ha difundido la versión más dramática de los hechos, afirmando que el rey Carlos se enfrenta a una "seria presión para abdicar" y advirtiendo de una "crisis constitucional" si surgen pruebas de un encubrimiento palaciego. Cita al biógrafo real, Andrew Lownie, instando al rey a cooperar plenamente y a entregar la correspondencia interna y las quejas a la policía.

"Creo que el rey Carlos debe ser muy claro en su cooperación y permitir que su personal preste declaración a la policía y proporcione toda la correspondencia interna, todas las denuncias presentadas contra Andrés y todo el material que la policía necesita para llevar a cabo una investigación adecuada", declaró Lownie. Añadió que no cree que el príncipe Guillermo esté implicado y predijo "crecientes peticiones para que el rey dimita".

El mismo informe cita a un "experto constitucionalista" anónimo que sugiere que la abdicación podría convertirse en un tema de debate si surgieran pruebas creíbles de que el palacio había obstruido u ocultado material. "La monarquía sobrevive gracias a la confianza pública; cualquier percepción de blindaje institucional podría ser explosiva", argumentó el experto.

Es imposible que los lectores comprueben estas afirmaciones de forma independiente, y otros medios han optado por la vía contraria, citando voces vinculadas al palacio que descartan la posibilidad de abdicación. Es probable que la verdad sea menos teatral de lo que ambos bandos desean. Carlos puede estar bajo presión sin estar al borde de la dimisión, y la monarquía puede parecer nerviosa sin precipitarse hacia un melodrama al estilo de 1936.

También hay una realidad humana persistente bajo el ruido constitucional. Carlos tiene 77 años y el Palacio de Buckingham ha declarado previamente que está recibiendo tratamiento por un tipo de cáncer no revelado. Un portavoz describió su respuesta al tratamiento como "excepcionalmente buena" y que está entrando en una "fase de precaución". Ese contexto hace que cada crisis parezca más pesada, ya que invita al público a sopesar la resistencia y el buen juicio.