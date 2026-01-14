El apetito global por BTS se ha intensificado tras la confirmación de su gira mundial 2026, y la venta de entradas está prevista que comience en América del Norte y Europa en breve.

Los fans, sin embargo, se enfrentan a emociones encontradas, entre emoción y temor. Lidiar con las inscripciones de preventa, los precios ambiguos, las regulaciones de reventa y las amenazas de estafa es un aspecto inevitable de la experiencia de un concierto de BTS hoy en día, y tu ubicación podría ser tan importante como la velocidad con la que pulsas las teclas.

Aquí hay información esencial que ARMY necesita saber antes de que se pongan a la venta las entradas.

Te puede interesar: BTS anuncia oficialmente la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

¿Cuándo estarán disponibles las entradas para el BTS World Tour 2026?

BigHit Music confirmó que la disponibilidad de entradas se realizará por fases, comenzando con la preventa de membresías ARMY y luego abriendo al público general. Si bien este sistema busca proteger a los fans, una preparación exhaustiva sigue siendo clave.

Registro de preventa de membresía ARMY

Apertura: 14 de enero de 2026

Cierra: 19 de enero de 2026

Regístrate exclusivamente en Weverse

Los fanáticos pueden elegir hasta tres ciudades

Las preventas están programadas para el 22 y 23 de enero, según la ciudad y la región. Las ventas generales comienzan el 24 de enero, con horarios que varían según el recinto y la zona horaria local.

Para evitar compras duplicadas y actividad de bots, BigHit enfatizó que las cuentas de Weverse y Ticketmaster deben usar el mismo correo electrónico para la elegibilidad de preventa, un detalle que los fanáticos a menudo pasan por alto.

¿Cuáles son los precios esperados de las entradas de BTS?

Si bien los precios oficiales aún no se han anunciado, las giras anteriores de BTS por estadios y eventos globales similares brindan un punto de referencia.

Los analistas predicen los siguientes rangos de precios aproximados:

Asientos en la planta superior: $80–$150

Cuenco inferior y suelo: $200–$400

Paquetes VIP: $450+

Los precios variarán según el diseño del lugar, la demanda local y los posibles precios dinámicos, un factor que ha aumentado notablemente los costos recientemente.

Normativa de reventa de entradas de BTS: Guía por países

Un factor importante, aunque poco divulgado, que influye en los precios de las entradas es la regulación de la reventa. Las normas varían considerablemente según el país, lo que afecta el aumento de los precios tras agotar las entradas.

Estados Unidos

Sin límites de precios de reventa

La reventa por encima del valor nominal es legal

Los precios están determinados por la demanda

Alta susceptibilidad al scalping y a las cotizaciones especulativas

Reino Unido

Límites de reventa: Ninguno (actualmente)

Legal para revender a cualquier precio

El gobierno ha indicado planes para introducir topes de precios , aunque aún no existen leyes

Unión Europea (países seleccionados)

Alemania: La reventa se limita a un 25 % por encima del valor nominal

Italia, Portugal, Irlanda: Prohibida la reventa por encima del valor nominal

La implementación varía, pero las regulaciones frenan significativamente la inflación de precios

Canadá

Las reglas de reventa varían según la provincia

Ontario restringe las prácticas de reventa engañosas, pero no limita totalmente los precios

El mercado secundario sigue estando impulsado en gran medida por la demanda

Estas discrepancias explican por qué los fanáticos a veces eligen viajar internacionalmente, no solo para conseguir asientos privilegiados sino también por precios regulados por ley.

¿Por qué aumentan las estafas de entradas durante las giras importantes?

La alta demanda genera oportunidades, y los estafadores están al tanto. Los organismos de protección al consumidor documentan constantemente aumentos repentinos de fraude durante las giras principales, especialmente en redes sociales, donde los anuncios parecen urgentes y personales. Solo en el Reino Unido, en 2024 se registraron pérdidas superiores a 1,6 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2,1 millones de dólares) por estafas con entradas, y casi la mitad de los casos se originaron en redes sociales.

Las señales de advertencia clave incluyen:

Vendedores que afirman representar lugares o "fuentes internas"

Presión para actuar rápidamente "antes de que alguien más compre"

Solicitudes de pago mediante transferencia bancaria, tarjetas de regalo o aplicaciones no protegidas

Una vez que los pagos se realizan a través de estos métodos, la recuperación es poco común.

Los bancos y los organismos de protección al consumidor advierten que los estafadores a menudo se hacen pasar por establecimientos o empresas de venta de entradas, actúan con urgencia y utilizan métodos de pago no protegidos.

Cómo prevenir las estafas con entradas de BTS

Los defensores del consumidor recomiendan periódicamente a los aficionados que:

Compre únicamente en plataformas oficiales de venta de entradas o en las taquillas del recinto.

Evite las ofertas de reventa en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Nunca pague mediante transferencia bancaria, tarjetas de regalo o pagos a "amigos y familiares".

Verificar boletos de reventa a través de sistemas oficiales de transferencia de boletos

Tenga cuidado con las entradas que se ofrecen antes de las fechas oficiales de venta.

Si una transacción parece apresurada o inusualmente económica, probablemente no sea legítima. Una vez que los pagos se realizan mediante métodos no seguros, la recuperación suele ser imposible.

Consejos previos a la compra para fans

Se anticipa que la demanda reflejará las giras más competitivas de BTS, por lo que la preparación tiene prioridad sobre la velocidad.

Los fanáticos deben:

Regístrese temprano para las preventas

Verifique nuevamente las zonas horarias y las ventanas de venta

Evite las compras de pánico en los mercados secundarios

Manténgase actualizado a través de 2026bts.com para recibir notificaciones oficiales de la gira.

A medida que los sistemas de emisión de tickets evolucionan (y los estafadores se adaptan rápidamente), la paciencia, la verificación y la precaución son los recursos más fuertes que tiene ARMY, especialmente para aquellos que tienen la suerte de ver a sus seguidores de Bangtan en vivo.