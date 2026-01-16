Después de casi cuatro años fuera del aire, Euphoria finalmente regresa, y su primer tráiler de la temporada 3 sugiere que la espera fue todo menos tranquila.

Lanzado el 14 de enero, el tráiler confirma que el drama de HBO ganador del Emmy se estrenará el 12 de abril de 2026, retomando la historia cinco años después de la escuela secundaria y llevando a sus personajes a una edad adulta moldeada por traumas no resueltos, adicciones y poder.

Un salto temporal de cinco años lo cambia todo

El creador Sam Levinson dejó claro que Euphoria no podía volver a los casilleros y pasillos. La tercera temporada lleva la historia a la edad adulta, replanteando personajes familiares en roles desconocidos.

Los espectadores que vieron el tráiler reaccionaron en línea y coincidieron en que si el programa regresara con el elenco principal ya no en la escuela tendría más sentido en términos de continuidad.

Rue Bennett, interpretada por Zendaya, aparece de nuevo huyendo, esta vez por consecuencias de las que nunca escapó del todo. El tráiler sugiere que sigue enredada con Laurie, el narcotraficante al que le robó en la segunda temporada, lo que confirma que la trama nunca se resolvió del todo.

Mientras tanto, Cassie y Nate —interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi— aparecen casados, viviendo una vida suburbana deslumbrante que pronto se desmorona. El giro de Cassie hacia el contenido privado en línea monetizado marca uno de los comentarios más agudos de la serie hasta la fecha sobre el control, la validación y la visibilidad.

Pistas del tráiler sobre las que los fans no pueden dejar de debatir

Gran parte del tráiler es deliberadamente ambiguo, pero los fanáticos se han aferrado a teorías sobre imágenes recurrentes: habitaciones cubiertas de plástico, armas que aparecen en posesión de Rue y repetidas referencias a la "fe", tanto espiritual como transaccional.

Algunos fanáticos en las redes sociales observan cuán trascendentales son los cambios en la historia y se preguntan 'de dónde surgió esta historia', dada la larga espera; algunos incluso afirman 'Este es un programa completamente diferente' y 'Parece un programa diferente, pero estoy interesado'.

Una de las incorporaciones más inquietantes parece ser una nueva figura criminal, cuyos tranquilos monólogos sugieren que puede reemplazar a Fezco como la presencia más peligrosa de la temporada.

Rostros que regresan y nuevos miembros importantes del elenco

La temporada 3 recupera a casi todos los personajes principales, incluidos Jules (Hunter Schafer), Maddy (Alexa Demie), Lexi (Maude Apatow), Ali (Colman Domingo) y Laurie (Martha Kelly).

Al mismo tiempo, HBO ha confirmado un reparto ampliado que incluye a Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne y Danielle Deadwyler.

El compositor ganador del Óscar, Hans Zimmer, también se une a la serie, lo que indica un enfoque más cinematográfico para la última temporada. Un usuario de X y sus visualizaciones de la serie coinciden: "La tercera temporada de Euphoria se siente como una narrativa que prioriza la atmósfera: menos diálogo, más impacto".

Levinson ha calificado la tercera temporada como la más ambiciosa de la serie hasta la fecha, describiéndola como "más cine que televisión". Para los espectadores habituales, esta temporada parece diseñada no solo para impactar, sino para cerrar el círculo, enfrentando consecuencias que las temporadas anteriores solo insinuaron.

Después de años de retrasos, el programa no solo regresa lentamente, sino que regresa más viejo, más oscuro y finalmente listo para terminar la historia que comenzó.

La temporada 3 de Euphoria comienza el 12 de abril de 2026.