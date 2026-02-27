¿Por qué una de las autoridades más extravagantes de la moda de repente se encontró incapaz de caminar o hablar con facilidad?

Para Miss J Alexander , la inconfundible entrenadora de pasarela de America's Next Top Model , la respuesta está en un derrame cerebral que le cambió la vida y lo cambió todo en diciembre de 2022.

Durante años, Miss J fue sinónimo de porte, postura y rendimiento, pavoneándose ante los jurados con tacones altísimos mientras instruía a las aspirantes a modelo sobre cómo dominar la pasarela. Su personalidad imponente lo convirtió en un elemento fijo de la televisión de moda de principios de la década de 2000, por lo que su repentina ausencia de los focos dejó a muchos fans preguntándose qué había sucedido tras bambalinas.

El mentor de la moda, célebre por su ingenio agudo, sus expresiones exageradas y sus teatrales demostraciones en la pasarela, reveló en Reality Check: Inside America's Next Top Model que sufrió un derrame cerebral el 27 de diciembre de 2022, lo que lo dejó en coma durante cinco semanas y comenzó un largo y emotivo camino hacia la recuperación.

Una crisis médica repentina

Hablando con franqueza en el documental de Netflix, la señorita J compartió imágenes de su habitación de hospital y explicó que efectivamente había estado viviendo allí durante más de un año.

"El 27 de diciembre de 2022, sufrí un derrame cerebral", dijo. "Me desperté y no sabía dónde estaba, salvo en el hospital. Pasé cinco semanas en coma, sin poder caminar ni hablar".

El impacto fue inmediato y devastador. Para un hombre cuya carrera se basó en dominar la pasarela, demostrando físicamente postura, equilibrio y actitud, la pérdida de movilidad afectó profundamente su identidad.

"Pensé: ¿Qué iba a hacer?", recordó. "Y que no podía caminar ni hablar".

Según el NHS, un ictus se produce cuando se interrumpe el suministro de sangre a una parte del cerebro, privando al tejido cerebral de oxígeno. La recuperación varía considerablemente según la gravedad, siendo la discapacidad del habla y las dificultades de movilidad las consecuencias a largo plazo más comunes. La rehabilitación temprana es fundamental y suele incluir fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.

La reina de la pasarela — Grounded

Miss J se convirtió en un favorito de culto durante los ciclos 5 a 13 de America's Next Top Model , donde no solo entrenó a los concursantes a través del entrenamiento de pasarela sino que también sirvió como juez.

Su extravagante paso, a menudo realizado con altísimos tacones, se volvió icónico. Para las aspirantes a modelos, su instrucción era la clave. Instruía a las concursantes en equilibrio, ritmo y aplomo, a menudo lanzando críticas mordaces con un toque teatral.

"Echo de menos ser la reina de la pasarela", dijo en el documental con la voz entrecortada. "Las pasarelas, claro. Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo".

El contraste es marcado. Una figura que una vez representó la confianza física ahora enfrenta la ardua tarea de reconstruir sus habilidades motoras fundamentales.

Pero, como es habitual en Miss J, la vulnerabilidad se combinó con el desafío.

"Todavía no", añadió rápidamente. "Estoy decidido a caminar. Seguro que me volverás a ver, seguro. Esto no ha terminado para mí".

La reunión de 'ANTM' provoca lágrimas y risas mientras Miss J se reencuentra

El documental también captura reencuentros emotivos con los ex coprotagonistas Nigel Barker y Jay Manuel, quienes fueron despedidos del programa en 2012, junto con Miss J.

Nigel, quien actuó como juez y fotógrafo en la serie, admitió que se sorprendió al ver a su amigo en el hospital.

"No sé si siquiera quería que lo viera así", dijo Nigel. "Fue un shock terrible, realmente perturbador, horroroso y aterrador".

Jay se hizo eco del peso emocional de la visita, diciendo: "Sin duda, pude sentir lo afectado que estaba". "Solo puedo imaginarme cómo estaba en ese momento".

Nigel describió su reencuentro en términos profundamente personales: "Cuando me vio, se alegró de verme, y los dos lloramos juntos y yo lo abracé".

Su encuentro posterior —filmado mientras la Srta. J seguía recuperando fuerzas— mostró una notable mejoría. Nigel le dijo: "Estás luchando. Cuando te vimos por primera vez en ese hospital, apenas podías moverte, apenas podías hablar, y ahora estás sentado dando una entrevista, charlando, hablando, poniendo los ojos en blanco, haciéndonos reír".

Para los espectadores que crecieron viendo ANTM durante su apogeo en la década de 2000, las escenas subrayan cuán profundamente entrelazadas siguen las historias profesionales y personales del trío.

Recuperación: ¿Cómo es el viaje?

La recuperación de un accidente cerebrovascular rara vez es lineal. Según datos de la Asociación de Accidentes Cerebrovasculares, muchos sobrevivientes experimentan mejoras meses e incluso años después del evento inicial, aunque la rehabilitación puede ser física y emocionalmente agotadora.

Las dificultades del habla, conocidas médicamente como afasia, pueden afectar la expresión y la comprensión. Los problemas de movilidad pueden requerir fisioterapia intensiva para reentrenar los músculos y restablecer el equilibrio.

La señorita J ha sido sincera sobre el costo emocional.

"Fue muy emotivo, lloré. No me avergüenza decir que lloré", dijo.

Para una figura pública conocida por su confianza y autoridad, reconocer la vulnerabilidad puede ser uno de los aspectos más impactantes de su historia. Redefine la identidad no como algo fijo en el glamour o la actuación, sino como algo resiliente y en constante evolución.

Una identidad de moda que perdura

Aunque por ahora está físicamente castigado, el impacto cultural de Miss J permanece firmemente intacto.

Su influencia trascendió los realities. Como coach de pasarela, trabajó internacionalmente en el mundo de la alta costura, moldeando la forma en que las aspirantes a modelo se presentaban en uno de los ámbitos más competitivos de la industria.

El título del documental, "Reality Check ", resulta muy apropiado. No solo revive los altibajos y las controversias de America's Next Top Model , sino que también revela las realidades personales tras bambalinas.

Para los entusiastas de la moda que recuerdan las dramáticas salidas de Miss J y sus inolvidables bromas, la revelación de su derrame cerebral responde a una pregunta que muchos quizás no se hayan dado cuenta que se estaban haciendo: ¿por qué ha estado ausente del ojo público?

La respuesta es aleccionadora, pero también esperanzadora.

Sentada erguida, hablando con más claridad y bromeando una vez más con antiguos colegas, la señorita J encarna el progreso gradual.

"Es un largo viaje, pero llegarás", le aseguró Nigel.

Para el hombre que una vez entrenó a modelos para dominar cada paso, la pasarela puede verse diferente ahora. Pero si la determinación cuenta, el regreso de Miss J, sea cual sea su forma, sigue en marcha.