El dramático cambio del actor Park Ji Hoon para su papel en la próxima película histórica: La gente en las redes sociales y en las comunidades en línea está hablando sobre el Guardián del Rey.

Las fotos de Park Ji Hoon antes y después de su dieta se hicieron virales. Mostraban una foto de 2024 que el actor Choi Hyun Wook compartió junto con fotos de Park de 2019, cuando promocionaba Wanna One y tenía rasgos más definidos.

En internet, la gente comentó rápidamente lo diferente que se veía el actor. Uno dijo: "Sin duda, encaja mejor en el papel del Rey Danjong después de perder peso", mientras que otro añadió: "El ambiente es completamente diferente".

Park Ji Hoon interpreta al Rey Danjong en la película dirigida por Jang Hang Joon. Danjong es conocido históricamente como un joven rey triste. AllKpop comentó que Park lucía un poco más lindo y corpulento en 2024, pero ahora tiene una mandíbula más definida y una mirada triste que encaja con el tono melancólico del personaje.

Los fans elogiaron su dedicación. Una persona comentó: "Su imagen de la época de Wanna One ha vuelto", mientras que otra comentó: "Bajó de peso de maravilla", y una tercera añadió: "Antes también se veía guapo y guapo, pero ahora sus rasgos realmente resaltan".

KBIZoom comentó que Park Ji Hoon habló sobre las estrictas reglas que siguió para cambiar, diciendo: "Durante dos meses, controlé mi peso comiendo solo manzanas todos los días". La gente en línea habla de la estricta rutina del actor, lo que demuestra su dedicación al interpretar al personaje.

El Guardián del Rey sigue cosechando éxitos en taquilla gracias a su esfuerzo y dedicación. Al 2 de marzo, Koreaboo informa que 8,48 millones de personas ya han visto la película, acercándose a los 10 millones.

El cambio de actor muestra hasta dónde llegan las estrellas del cine coreano para conseguir papeles históricos y centrados en los personajes, que tanto los fanáticos como los críticos elogian y admiran.