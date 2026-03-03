La nueva película ZOMBIES 5 genera gran entusiasmo entre los fans de Disney+ y Disney Channel, con la confirmación de que Freya Skye y Malachi Barton repetirán sus papeles revelación como Nova y Victor. Esta aprobación para la quinta entrega se basa directamente en el caos vampírico de ZOMBIES 4: El Amanecer de los Vampiros, profundizando la franquicia en un drama sobrenatural de instituto donde la unidad pende de un hilo.

Las sirenas irrumpen en el instituto Rayburn, rompiendo la paz lograda con tanto esfuerzo entre los Caminantes Diurnos y los Vampiros con sus hipnóticos cantos de sirena que atraen a reclutas desprevenidos. Nova, interpretada por Freya Skye y la feroz líder de los Caminantes Diurnos, se une al astuto vampiro Víctor, interpretado por Malachi Barton, para investigar las oscuras raíces de las sirenas en Oceanside y descubrir su plan de dominación.

Las secuencias con abundante baile y temas de alianza reflejan el estilo característico de la serie, al igual que las pistas de los primeros comunicados de prensa de Disney. Prepárense para momentos musicales emocionantes mientras estos grupos se enfrentan y colaboran contra la amenaza acuática.

Regreso de actores clave y nuevas incorporaciones

Malachi Barton se sumerge de nuevo en el astuto vampiro Victor, canalizando el carisma que lo convirtió en un favorito de los fans en la última película, mientras que Freya Skye revive el espíritu decidido de Nova. Trevor Tordjman regresa como Bucky, el descarado capitán de las animadoras y primo de Addison de la trilogía original, uniéndose a Swayam Bhatia como Vera, Julian Lerner como Ray y Mekonnen Knife como Vargas para encabezar el equipo familiar. Las nuevas caras intensifican la intriga: Diaana Babnicova brilla como la carismática sirena Pearl, Taylor Oliver encarna al rebelde Fin, Olive Mortimer se enfrenta al ingenioso genio de la tecnología Sandy, y Emily Costtrici da el salto a Izzy, la peculiar prima zombi de Zed, que se enfrenta a la vida como nueva estudiante de intercambio. Un artículo de Broadway World destacó por primera vez esta dinámica mezcla de reparto.

Detrás de cámaras de 'ZOMBIES 5'

El rodaje principal se estrena esta primavera en Nueva Zelanda, bajo la dirección del ganador del premio DGA, Paul Hoen, quien ha dirigido todas las películas de "ZOMBIES" hasta la fecha. Los productores originales de la franquicia, Milo Manheim y Meg Donnelly, por siempre Zed y Addison, asumen la producción ejecutiva, dirigiendo el proyecto sin apariciones en pantalla esta vez. El equipo, de gran envergadura, incluye a los guionistas Chris Hazzard, Michael Fontana y Eydie Faye, quienes se encargaron de un guion impecable; el coreógrafo Dondraico Johnson, que se encargó de rutinas de alto nivel; y el compositor Tom Howe, quien creó una banda sonora electrizante. Los productores ejecutivos de apoyo, Jane Fleming, Mark Ordesky, Joseph Raso y David Light, refuerzan el proyecto, como se detalla en el desglose de la producción de Deadline.

'ZOMBIES 5' en el contexto de la franquicia

ZOMBIES 4 explotó con 9,3 millones de visualizaciones globales en sus primeros nueve días y alcanzó los 43 millones en los seis meses posteriores a su estreno en 2024, lo que demuestra la perdurable atracción de la serie. ZOMBIES 5 encaja a la perfección con las celebraciones de 2026 por los aniversarios de High School Musical y Hannah Montana, sentando las bases para Descendants: Wicked Wonderland, Camp Rock 3 y un especial de concierto renovado de Worlds Collide Tour, disponible en Disney+. Los fans pueden anticipar su lanzamiento en 2027 en Disney+ y Disney Channel, cuyo título oficial aún no se conoce, lo que generará expectación en torno al próximo capítulo de Freya Skye y Malachi Barton, entre sirenas, monstruos y melodía.