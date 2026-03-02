Harrison Ford, el perdurable ícono de Hollywood conocido por interpretar a Han Solo, Indiana Jones e innumerables otros personajes inolvidables, celebró su cumpleaños número 83 en los últimos meses al ofrecer uno de los momentos más conmovedores de la temporada de premios de 2026: una emotiva aceptación del Premio SAG-AFTRA a la trayectoria en los Premios al Actor el 1 de marzo.

Nacido el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, Ford cumplió 83 años el verano pasado y sigue siendo una figura clave en el mundo del espectáculo a una edad en la que muchos de sus colegas ya se han jubilado. El veterano actor, con siete décadas de experiencia en la pantalla, aprovechó su discurso de aceptación para combinar su característico humor irónico con una sincera gratitud, con lágrimas en los ojos al agradecer a su esposa, Calista Flockhart, y reflexionar sobre su improbable trayectoria de carpintero a superestrella mundial.

"¿Es un poco pronto, no?", bromeó Ford ante el público entusiasta del Auditorio Shrine, bromeando que recibir un reconocimiento a la trayectoria le parecía prematuro en lo que él llamó "la mitad de mi carrera". La frase provocó risas y una ovación de pie, lo que resaltó su negativa a bajar el ritmo. "Sigo siendo un actor en activo", enfatizó, destacando su constante compromiso con el oficio.

Presentado por su viejo amigo Woody Harrelson, el premio reconoció las contribuciones de Ford a la actuación y a causas humanitarias. Harrelson elogió la resiliencia de Ford, señalando que "cree que trabajar más es el antídoto contra el envejecimiento". El homenaje destacó el reciente resurgimiento de Ford, incluyendo nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por su papel del terapeuta Dr. Paul Rhoades en "Shrinking" de Apple TV+, donde interpreta a un hombre que lidia con la enfermedad de Parkinson con ingenio y vulnerabilidad.

El discurso de Ford se tornó visiblemente emotivo al reconocer el apoyo de sus compañeros y familiares. Calificó a Flockhart de "hermosa" y la atribuyó a su constante apoyo. "Soy un hombre afortunado", dijo Ford, conteniendo las lágrimas mientras expresaba su agradecimiento por el "cariño y apoyo" de sus compañeros actores que lo vieron crecer, desde un joven actor hasta convertirse en una leyenda cultural.

Este honor culmina una etapa destacada para Ford, quien ha desafiado las narrativas convencionales sobre su jubilación. En entrevistas recientes, ha insistido en que no tiene planes de retirarse, declarando célebremente que Hollywood necesita "personas mayores que interpreten papeles de personas mayores". Su trabajo en "Shrinking", que se estrenará en 2026 en su tercera temporada, ha sido ampliamente aclamado, lo que supone su primera nominación al Emmy y ha revitalizado el debate sobre el edadismo en la industria.

La trayectoria profesional de Ford sigue siendo uno de los éxitos más inesperados de Hollywood. Tras sus primeros papeles secundarios y su trabajo de carpintería para mantener a su familia, se dio a conocer a finales de los 70 con "Star Wars" (1977) de George Lucas, donde su interpretación del pícaro contrabandista Han Solo lo convirtió en un icono instantáneo. Repitió el papel en secuelas y spin-offs, como "El despertar de la fuerza" (2015) y "El ascenso de Skywalker" (2019).

La década de 1980 consolidó su prestigio con la franquicia de "Indiana Jones", comenzando con "En busca del arca perdida" (1981). El arqueólogo desenfrenado interpretado por Ford se convirtió en sinónimo del cine de aventuras, lo que dio lugar a cuatro películas más, incluyendo el final de 2023, "Indiana Jones y la esfera del destino", donde se despidió del sombrero fedora a los 80 años.

Más allá de los éxitos de taquilla, Ford ha destacado en dramas como "Testigo" (1985), "El Fugitivo" (1993) y "Air Force One" (1997), cosechando elogios de la crítica y un dominio absoluto en taquilla. Sus películas más taquilleras han recaudado miles de millones de dólares en todo el mundo, consolidando su lugar entre las más taquilleras de todos los tiempos.

En los últimos años, Ford ha incursionado en la televisión con "1923", una precuela de "Yellowstone", y debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en "Capitán América: Un Mundo Feliz". Estos papeles demuestran su versatilidad, combinando el carisma de un héroe de acción con una profunda profundidad dramática.

Fuera de la pantalla, Ford es un piloto dedicado y defensor del medio ambiente, miembro de la junta directiva de Conservación Internacional y que utiliza su plataforma para iniciativas de conservación. Su labor humanitaria fue un factor clave para el reconocimiento a la trayectoria, que reconoce no solo su desempeño, sino también su impacto en general.

La vida personal de Ford también ha llamado la atención. Casada con Flockhart desde 2010, la pareja mantiene una vida relativamente privada, lo que convierte su aparición conjunta en la alfombra roja de los Premios al Actor en un momento excepcional y entrañable para los fans. Flockhart estuvo a su lado, radiante, mientras los fotógrafos capturaban el cariño de la pareja.

A sus 83 años, Ford muestra pocas señales de desaceleración. Visto en bicicleta en Los Ángeles a principios de este año y promoviendo activamente proyectos, encarna la resiliencia en una industria a menudo obsesionada con la juventud. Sus salidas recientes, incluyendo visitas ocasionales a concesionarios de autos y su trabajo continuo en "Shrinking", demuestran una vitalidad que contradice su edad.

Tras los Premios al Actor, los homenajes se multiplicaron, tanto colegas como fans celebraron el legado imperecedero de Ford. La ovación de pie y el emotivo discurso sirvieron para recordar por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del cine: carismático, auténtico y reticente a la jubilación.

Con nuevas temporadas y posibles proyectos en el horizonte, Harrison Ford sigue demostrando que las grandes actuaciones no tienen fecha de caducidad. A sus 83 años, el hombre que una vez bromeó: "No son los años, cariño, sino el kilometraje", demuestra a la industria —y al mundo— que la aventura está lejos de terminar.