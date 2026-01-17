Los abogados de Justin y Hailey Bieber han emitido una advertencia legal a un creador de TikTok que publicó una serie de videos analizando el matrimonio de la pareja, según informes. Esta medida ha vuelto a poner de relieve el creciente conflicto entre la privacidad de las celebridades y la "psicología viral de internet".

La advertencia surge tras semanas de contenido publicado por Julie Theis, una usuaria de TikTok que se presenta como psicóloga y analista de relaciones. Desde diciembre de 2025, Theis ha publicado múltiples videos que sugieren que la relación de los Bieber muestra indicios de abuso emocional, codependencia y desequilibrio psicológico.

Sus comentarios, a menudo enmarcados como análisis profesional, ganaron fuerza en TikTok e Instagram .

Según informes, el abogado de la pareja, Evan Spiegel, envió a Theis una carta de cese y desistimiento el 13 de enero, acusándola de difundir declaraciones difamatorias presentadas como conclusiones médicas o psicológicas sin ningún conocimiento personal de la pareja.

¿Hailey volvió a publicar los videos de Theis?

La controversia se intensificó el 12 de enero, cuando Hailey Bieber supuestamente republicó por error un video de Theis y lo borró rápidamente. Finalmente, las capturas de pantalla circularon ampliamente, lo que dio a conocer el contenido de Theis a un público mucho mayor y desencadenó un intenso debate sobre el matrimonio de la pareja.

Los videos de Theis incluyen análisis especulativos sobre la salud mental de Justin Bieber y afirman que Hailey Bieber propicia dinámicas perjudiciales en su relación. Ninguno de los videos cita fuentes directas ni interacciones personales con ninguna de las partes, basándose en apariciones públicas, entrevistas y videos de redes sociales.

Los expertos legales señalaron que, si bien los comentarios sobre figuras públicas son comunes en línea, surgen problemas cuando los creadores presentan la especulación como un diagnóstico profesional, en particular cuando se enmarca como una conclusión clínica.

Dentro del Aviso Legal

Según informes, el 14 de enero, la carta de cese y desistimiento acusó a Theis de hacer afirmaciones falsas y perjudiciales, insinuando autoridad profesional. La carta advertía que continuar publicando podría resultar en acciones legales si el contenido no se eliminaba o corregía.

Justin and Hailey Bieber's lawyers are warning of potential lawsuits against a TikTok "psychologist" Julie Theis who makes defamatory videos about the couple.



— In the United States, it is illegal and unethical for a psychologist to give a diagnosis without knowing the patient. pic.twitter.com/jMFjIZAMWN — Hailey Bieber Facts (@haileysfacts) January 14, 2026

El equipo legal de los Bieber no acusó a Theis de acoso, sino que se centró en la naturaleza difamatoria de diagnosticar a personas a las que nunca ha tratado ni evaluado. La carta también cuestionó su uso de un lenguaje profesional que podría inducir a error a los espectadores a creer que las acusaciones tenían fundamento médico.

Mientras tanto, ni Justin ni Hailey Bieber han comentado públicamente la carta.

El creador de TikTok responde

Tras el informe de TMZ, Theis respondió públicamente en TikTok e Instagram el 14 de enero, defendiendo sus videos y rechazando las acusaciones del equipo legal de los Bieber. Sostuvo que su contenido se consideraba comentario y educación, no difamación.

En publicaciones posteriores del 15 de enero, Theis continuó publicando videos abordando la controversia, afirmando que no se dejaría intimidar y guardar silencio. Su respuesta generó reacciones encontradas en línea: algunos usuarios la elogiaron por "hablar abiertamente", mientras que otros cuestionaron su cualificación y ética.

Theis no ha indicado si tiene la intención de cumplir con la advertencia legal.

El debate en torno al "diagnóstico por Internet"

La disputa ha alimentado un debate más amplio sobre el auge de los "diagnósticos de internet" en plataformas como TikTok, donde los creadores analizan las relaciones, los traumas y la salud mental de las celebridades en videos cortos que suelen llegar a millones de personas. Muchos analizan el lenguaje corporal, la apariencia, la vestimenta y la forma en que la celebridad simplemente existe en el espacio público.

Los críticos argumentan que el formato prioriza la certeza sobre los matices, incentivando a los creadores a presentar opiniones especulativas como si fueran perspectivas profesionales. Mientras tanto, sus defensores argumentan que las figuras públicas invitan al escrutinio al compartir aspectos de sus vidas.

Según algunos expertos, existe una zona gris entre la libertad de expresión y la difamación, especialmente cuando se utiliza terminología de salud mental fuera del ámbito clínico. Si bien Theis cuenta con una maestría en Psicología, esto no ha impedido que muchos cuestionen su contenido, donde analiza las relaciones de parejas de renombre, como la de Hailey y Justin Bieber.