Un video de Donald Trump bailando en una gala benéfica de etiqueta en Mar-a-Lago se ha vuelto viral en todo el mundo, filmado la misma noche en que el ejército estadounidense se preparaba para lanzar ataques contra Irán. La grabación, filmada por los invitados a la gala y ampliamente compartida en redes sociales, muestra al presidente bailando al ritmo de "God Bless the USA" de Lee Greenwood antes de dirigirse al público y decir: "¡Que lo pasen bien! ¡Tengo que ir a trabajar!".

Horas después, Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente lo que el propio Trump denominó " operaciones de combate importantes en Irán ", el enfrentamiento militar extranjero más mortífero del país desde la invasión de Irak de 2003. Trump publicó un vídeo de ocho minutos en su cuenta de Truth Social confirmando los ataques, luciendo la misma gorra blanca de camionero de EE. UU. que llevaba en la gala, y advirtiendo al público estadounidense: "Las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse, y podríamos tener bajas. Eso suele ocurrir en la guerra".

La Gala, el Sombrero y el Momento

El evento en cuestión fue la Fiesta de la Esperanza Lexus 2026 , un evento anual de recaudación de fondos organizado por la organización sin fines de lucro Place of Hope, con sede en Palm Beach, que se describe como una "organización religiosa que brinda atención a niños y familias en el sur de Florida". La gala tuvo lugar la noche del viernes 27 de febrero de 2026 en el salón de baile Mar-a-Lago.

Fotografías publicadas en Instagram por los asistentes @jmdherin y @kellyann.mcevoy , verificadas por The Daily Beast, muestran a Trump conversando con los invitados con traje de etiqueta, antes de una actuación en vivo y una subasta benéfica. La oficina de la primera dama Melania Trump envió al evento una carta de apoyo , publicada en el programa de la gala, que decía: "Juntos, nos aseguraremos de que cada niño sepa que es amado, que está seguro y que ha alcanzado su máximo potencial".

Según The New York Times , Hope Bash fue el segundo de al menos dos eventos de recaudación de fondos celebrados este año para un super PAC que apoya a Trump. El primero tuvo lugar el 31 de enero en el Trump National Golf Club de Virginia; ambos eventos supuestamente tuvieron un precio de 793.000 libras esterlinas (un millón de dólares) por plato. Ni la Casa Blanca ni Place of Hope respondieron a la solicitud de comentarios de The Daily Beast. Se dijo que Trump había monitoreado la operación contra Irán desde Mar-a-Lago, como lo hizo durante la captura en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro , según un funcionario estadounidense citado por CNN.

BREAKING: Newly released clip of Donald Trump partying at Mar-a-Lago, dancing with his wealthy millionaire and billionaire friends within HOURS of the United States beginning an attack on Iran, including killing young children.



Historians will look back on this and wonder how… pic.twitter.com/ggNtKtE3kX — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 28, 2026

La yuxtaposición de imágenes de gala que precedieron a un anuncio de guerra de ocho minutos por unas horas inmediatamente generó comparaciones con las consecuencias políticas que siguieron al discurso de Misión Cumplida de George W. Bush en 2003.

Una encuesta de YouGov realizada el 28 de febrero después de que se conociera la noticia de los ataques encontró que el 33% de los adultos estadounidenses aprobaba el ataque a Irán, mientras que el 45% lo desaprobaba, lo que refleja una respuesta pública dividida a la acción militar.

'Una noble misión' y el anuncio de guerra que le siguió

La declaración completa de Trump en Truth Social , publicada la madrugada del sábado 28 de febrero, describió la operación, formalmente denominada Operación Furia Épica , como un intento de "eliminar las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible". El video de ocho minutos, grabado sin corbata y con la misma gorra de camionero de la gala, contenía un inusual reconocimiento público de posibles bajas estadounidenses.

El análisis de CNN señaló que Trump pareció socavar su propia justificación declarada dentro del discurso, al decirle a los espectadores: "Estamos haciendo esto no por ahora", una frase que contradice la justificación de "amenaza inminente" que su administración había presentado para eludir una declaración formal de guerra del Congreso.

La Media Luna Roja Iraní confirmó al menos 201 muertes a las pocas horas de iniciados los ataques. Los medios estatales iraníes informaron que entre los fallecidos se encontraban más de 57 estudiantes de la escuela de niñas Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán. La escuela se encuentra junto a una base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que también fue atacada.

El capitán del Comando Central de EE. UU., Tim Hawkins, declaró que las autoridades estaban investigando informes sobre daños a civiles como resultado de las operaciones militares en curso. Posteriormente, Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz , la estrecha vía fluvial por la que pasa aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo, lo que provocó una turbulencia en los mercados mundiales.

Las voces más fuertes de MAGA rompen con Trump

La reacción desde la propia coalición de Trump fue rápida y, para un presidente cuya identidad política se ha basado durante mucho tiempo en el antiintervencionismo, inusualmente aguda. La excongresista Marjorie Taylor Greene, quien pasó gran parte de principios de 2026 en lo que The Daily Beast describió como un "exilio MAGA", escribió en X: "Votamos por Estados Unidos Primero y CERO guerras".

We said “No More Foreign Wars, No More Regime Change!” We said it on rally stage after rally stage, speech after speech. Trump, Vance, basically the entire admin campaigned on it and promised to put America FIRST and Make America Great Again.

My generation has been let down,… pic.twitter.com/P0l90kaZFZ — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

Greene había dicho previamente a sus seguidores en X: "No hice campaña para esto. No doné dinero para esto. No voté por esto, ni en las elecciones ni en el Congreso. Esto es desgarrador y trágico". Su última publicación fue más allá, calificando al gobierno de "un montón de mentirosos enfermos", según la revista Rolling Stone .

Great Mr President. Good job.

You’re a billionaire and the American people, not the Iranian people, who voted for you are not billionaires.

As a matter of fact many of them are flat out broke, in all time high credit card debt, can’t afford health insurance or car insurance for… pic.twitter.com/1duJuoEc80 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

Tucker Carlson, quien había visitado la Casa Blanca la semana anterior, dijo a Jonathan Karl de ABC News que la decisión de atacar a Irán era "absolutamente repugnante y malvada", lo que refleja una reacción negativa de algunos partidarios de los ataques.

La representante Anna Paulina Luna adoptó un tono más moderado en su respuesta pública sobre X, instando a sus seguidores a "orar por nuestro país ahora mismo" tras la acción militar. "Oren por nuestros militares y sus familias ahora mismo. Oren por el pueblo inocente de Irán ahora mismo".

El senador demócrata Bernie Sanders publicó una condena más directa: "Esta guerra entre Trump y Netanyahu es inconstitucional y viola el derecho internacional. Pone en peligro la vida de las tropas estadounidenses y de la población de toda la región. Hemos vivido las mentiras de Vietnam e Irak. Basta de guerras interminables. El Congreso debe aprobar una Resolución de Poderes de Guerra de inmediato".

The U.S. Senate must be clear: no war with Iran. pic.twitter.com/He3Hb7BR3X — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) February 28, 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, describió la operación como "una escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal" y agregó: "Los estadounidenses no quieren esto".

Today’s military strikes on Iran — carried out by the United States and Israel — mark a catastrophic escalation in an illegal war of aggression. Bombing cities. Killing civilians. Opening a new theater of war. Americans do not want this. They do not want another war in pursuit… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 28, 2026

El "presidente de la paz" y el precedente que ha sentado

La ironía política es difícil de exagerar. A lo largo de su campaña presidencial de 2024, Trump basó su atractivo en un rechazo explícito a las guerras en el extranjero , describiéndose ante las multitudes como el "Presidente de la Paz" y prometiendo "no más guerras". Su postura se vio reforzada por un historial constante de ataques a figuras neoconservadoras de la política exterior y citando los errores de Irak y Libia como ejemplos aleccionadores.

El análisis de CNN de la declaración del 28 de febrero calificó su justificación como "incompleta y contradictoria", señalando que Trump había afirmado previamente que sus ataques de junio de 2025 ya habían "destruido" la capacidad nuclear de Irán, pero citó la continuación de la actividad nuclear como justificación para la ofensiva mucho mayor del sábado. Las evaluaciones de inteligencia estadounidenses, citadas por CNN, no respaldaron la caracterización del programa nuclear iraní como una amenaza inmediata para el territorio estadounidense.

El clip de los hermanos Krassenstein, ampliamente circulado en X , que yuxtaponía el video del baile de gala con el anuncio de guerra de Trump, había acumulado casi 3 millones de visitas en las 12 horas siguientes a su publicación.

Trump lanzó la guerra más expansiva de Estados Unidos en más de dos décadas desde el mismo edificio donde, horas antes, los invitados habían estado pujando por artículos subastados durante la cena.