Cuando la mayoría de la gente piensa en los trabajos mejor pagados de Estados Unidos, imagina torres de cristal, cotizaciones bursátiles o campus tecnológicos. Rara vez imagina estadios ruidosos, jugadas en la pizarra y millones de aficionados gritando. Pero ahora mismo, el puesto más codiciado en Estados Unidos no es detrás de un escritorio. Es estar de pie en la banda, con auriculares puestos, dominando el caos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Con nueve franquicias de la NFL buscando nuevos entrenadores principales, la liga ofrece puestos que combinan salarios iniciales de seis cifras, visibilidad de alto perfil y control total sobre operaciones multimillonarias. Pero por muy atractivo que suene el paquete, existe una presión, un escrutinio público y una realidad de "ganar o irse a casa" que ningún trabajo de oficina podría igualar.

Dentro de la lucha por la contratación en la NFL

Según Fortune , los equipos que buscan activamente a su próximo líder este año incluyen a los Baltimore Ravens, Atlanta Falcons, New York Giants, Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, Las Vegas Raiders, Cleveland Browns, Tennessee Titans y Arizona Cardinals.

Los salarios de los entrenadores principales oscilan entre los 300.000 dólares (224.000 libras esterlinas) para los contratos de menor categoría y los 6 millones de dólares (4,5 millones de libras esterlinas) para los más experimentados. En la cima, entrenadores de élite como Andy Reid, de Kansas City, pueden llegar a cobrar unos 20 millones de dólares (15 millones de libras esterlinas) anuales, con incentivos por rendimiento vinculados a las participaciones en los playoffs y el éxito en la Super Bowl .

Los contratos también incluyen ventajas como asistencia para la reubicación, planes de viaje premium y la oportunidad de vivir en las principales ciudades de EE. UU. Pero la atención pública conlleva una gran presión: una mala temporada, o incluso algunas pérdidas, pueden resultar en el despido.

Altos salarios, brutal realidad

Ser entrenador en jefe de la NFL puede parecer glamoroso, pero implica una de las carreras más exigentes e inestables en los deportes profesionales.

Minjung Kim, profesora adjunta de gestión deportiva en la Universidad Texas A&M, describe los altos salarios como una forma de "pago por riesgo". Declaró a Fortune : "Si bien los entrenadores principales obtienen un valor de marca y visibilidad significativos, operan en entornos donde el rendimiento se evalúa públicamente, los plazos son muy ajustados y la estabilidad laboral a menudo se ve afectada por factores que escapan a su control directo".

El comentarista deportivo y exjugador de la NFL, Domonique Foxworth, compara el rol con el de un director ejecutivo. "Al igual que los directores ejecutivos, [los entrenadores] deben ocuparse de la planificación estratégica y la toma de decisiones a largo plazo, gestionar el bienestar cultural y emocional del equipo y ser la imagen de la organización", escribió en un artículo anterior de Andscape .

Hay mucho en juego, e incluso pequeños errores pueden provocar críticas públicas, insatisfacción con los jugadores y la pérdida del empleo. Una remuneración elevada refleja la intensidad del puesto, pero no elimina su inestabilidad inherente.

Cómo los entrenadores ascienden en la clasificación

El camino hacia un puesto de entrenador principal suele comenzar décadas antes de firmar su primer contrato. Muchos entrenadores empiezan como jugadores en la preparatoria o la universidad antes de pasar a puestos de asistente, realizar prácticas y ascender gradualmente en la jerarquía de entrenadores en varios equipos.

Mike McDaniel, recientemente despedido por los Miami Dolphins, ejemplifica esta trayectoria. Tras jugar en Yale, pasó casi 20 años en diversos puestos de asistente antes de conseguir el puesto de entrenador principal en 2022. Por otro lado, Todd Haley, exentrenador de los Kansas City Chiefs, nunca jugó fútbol americano universitario, pero alcanzó la cima de la liga. Esto demuestra que no hay una única ruta en este negocio.

A pesar del largo ascenso, la recompensa en la cima es sustancial. Los entrenadores ahora son considerados activos estratégicos, y la combinación de salario, bonificaciones y beneficios puede asegurarles el estatus de millonarios, siempre y cuando sobrevivan al volátil panorama laboral de la liga.

NFL: El mayor negocio del fútbol americano

La NFL es la principal liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos y cuenta con una base global de seguidores. Sus 32 franquicias generan miles de millones de dólares en ingresos por venta de entradas, merchandising, derechos de transmisión y patrocinios.

La popularidad de la liga hace que los puestos de entrenador jefe sean muy visibles e influyentes. Las decisiones tomadas en la banda resuenan más allá del estadio, con la cobertura mediática y el escrutinio de la afición intensificando la presión sobre los entrenadores para que triunfen. En esencia, un entrenador jefe de la NFL opera en uno de los entornos profesionales más públicos y de mayor riesgo del mundo.