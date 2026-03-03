Punch el mono, el macaco japonés criado a mano que se convirtió en un favorito mundial inesperado, fue fotografiado jugando con otro macaco joven en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio, el domingo 1 de marzo de 2026. El zoológico compartió las nuevas imágenes y una breve nota del cuidador en línea, confirmando que el bebé, una vez aislado, ahora se está vinculando con los miembros de la tropa, un desarrollo que marca un giro suave en la larga historia del viral Punch el mono.

Punch nació el 26 de julio de 2025 y fue abandonado por su madre poco después , según el informe. Sus cuidadores lo criaron a mano y le ofrecieron consuelo con un orangután de peluche de IKEA , que se convirtió en su fiel compañero. Al familiarizarse gradualmente con el recinto, continuó arrastrando el enorme peluche a todas partes, creando una serie de imágenes que trascendieron con creces las expectativas del zoológico. Lo que comenzó como un simple caso de cuidado animal se convirtió en una obsesión mundial, con millones de personas proyectando historias humanas de soledad, resiliencia y ternura sobre una cría de macaco que no tenía ni idea de que alguien la observaba.

El zoológico informó que Punch ha hecho un amigo entre los monos bebés de la tropa, y los cuidadores captaron a la pareja jugando tan cerca que uno de los jóvenes lo cargó en la espalda. Las imágenes, compartidas sin demasiado ruido, fueron rápidamente difundidas en línea por los seguidores, que aún seguían pendientes de su progreso.

Punch The Monkey da sus primeros pasos reales en la tropa

La descripción del cuidador que acompañaba al animal ofrecía una pequeña ventana a la vida diaria de Punch. El personal notó que se había raspado ligeramente la nariz, la cual desinfectaron, y añadió que comía a montones y seguía rebosante de energía traviesa. También confirmaron el momento que todos esperaban: Punch había hecho un nuevo amigo entre los monitos y estaba jugando muy feliz.

A primera vista, se trata de una simple actualización sobre el bienestar animal. Pero tras meses de imágenes que muestran a Punch aferrado a un peluche porque no tenía un compañero al que aferrarse, verlo a caballito de otro macaco parece un avance discreto. El zoológico no ha presentado esto como el final de un proceso de integración, y nada en la nota del cuidador sugiere que consideren el trabajo hecho. Lo que sí demuestra es una supervisión cuidadosa, lesiones comunes tratadas sin dramas y un primate joven que aprende gradualmente a ser un primate joven.

The Tab describió la actualización como "finalmente una buena noticia" , fundamentando el momento señalando que las imágenes se publicaron el 1 de marzo y que Punch ahora parece "en camino de ser aceptado por el grupo".

Punch The Monkey y el osito de peluche de IKEA que lo convirtieron en una obsesión mundial

El detalle que primero llamó la atención del público, y que sigue dándole forma, es el orangután de peluche de IKEA. El personal le dio a Punch el peluche cuando lo criaron a mano por primera vez, y siguió siendo su objeto de consuelo al entrar en el recinto. El contraste entre el pequeño animal y el enorme juguete era visualmente irresistible.

El informe de The Tab aprovecha ese registro emocional, llamando a Punch "la mascota del mundo" y bromeando con que el zoológico debería seguir publicando fotos suyas "por el resto de su vida". Es el tipo de comentario que reconoce lo absurdo de los apegos en internet, a la vez que reconoce el cariño genuino que se ha generado a su alrededor.

Pero en la última actualización del zoológico, el osito no aparece por ningún lado. El foco está en un compañero real que respira y se mueve junto a Punch en lugar de ser arrastrado por él. Para los seguidores que han estado actualizando sus feeds en busca de señales de progreso, este pequeño cambio tiene su propia importancia. El zoológico solo ha ofrecido algunos detalles y ninguna afirmación más amplia sobre la manada, pero las imágenes lo dicen todo: Punch está comiendo, recibiendo cuidados y, lo más importante, no está solo.