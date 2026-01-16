Durante décadas, la vida privada de Freddie Mercury , líder de Queen, ha fascinado tanto a fans como a biógrafos. Ahora, un capítulo profundamente personal se cierra con la muerte de Bibi, la mujer que se reveló como la "hija secreta" de Mercury. Conocida por él como su "tesor" (en francés, "tesoro"), Bibi falleció a los 48 años tras una larga lucha contra el cordoma, un cáncer de columna poco común.

Su existencia solo salió a la luz en 2025 a través de la biografía de Lesley-Ann Jones , "Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love" . La revelación conmocionó al mundo y añadió una nueva y conmovedora dimensión al legado de Mercury.

La pacífica despedida de Bibi

La familia de Bibi confirmó su fallecimiento tras una larga lucha contra el cáncer. Según el Daily Mail , su esposo, Thomas, declaró que falleció en paz tras una larga batalla contra el cordoma, un cáncer espinal poco común, dejando dos hijos de nueve y siete años.

Thomas añadió: "B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes".

La autora Lesley-Ann Jones rinde homenaje

Lesley-Ann Jones, autora del libro "Love, Freddie" , que reveló la existencia de Bibi el verano pasado, declaró estar devastada por la pérdida de una amiga íntima. "Estoy devastada por la pérdida de esta mujer que se convirtió en mi amiga íntima, que acudió a mí con un propósito altruista: dejar de lado a todos aquellos que han tenido vía libre para la historia de Freddie durante 32 años, desafiar sus mentiras y su reescritura de su vida, y revelar la verdad", declaró.

Jones recordó que Bibi estaba muy enferma mientras escribían el libro. "Al final de su vida, era lo único que le importaba. Estuvo muy enferma durante los cuatro años que trabajamos juntos. Pero tenía una misión. Se priorizaba a sí misma y a sus propias necesidades". Añadió que el cáncer de Bibi reapareció en su juventud y obligó a la familia a mudarse con frecuencia en busca de tratamiento.

Jones dijo: "Esta noticia me impacta y me conmueve profundamente, pero no me sorprende. Sabía que iba a ocurrir desde el principio. Fue una carrera contrarreloj. Contra todo pronóstico, logramos lo que en un momento parecía imposible, dado todo lo que ella enfrentaba. Fue el honor de mi vida haber sido elegida por ella para compartir la verdadera historia de Freddie".

La revelación de la existencia de Bibi

La existencia de Bibi fue revelada en el libro de Jones, Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love , que se publicó el 5 de septiembre de 2025. La biografía se basó en 17 volúmenes de los diarios personales de Mercury, que le dio a Bibi en 1991, poco antes de su muerte por neumonía bronquial causada por el SIDA .

Según Jones, Mercury tuvo un hijo con una amiga casada en 1976 y mantuvo la existencia del niño en secreto. Jones afirmó que existen pruebas de ADN que respaldan esta afirmación.

Bibi asistía a los conciertos de Mercury y trazaba las giras mundiales de Queen en un globo terráqueo que Mercury le había regalado. Se dice que el líder de Queen escribió varias canciones inspiradas en ella, como Bijou y Don't Try So Hard . La llamaba cariñosamente su "ranita".

La ex prometida de Freddie Mercury niega a Bibi

Antes de la publicación del libro, en agosto de 2025, la exprometida de Mercury, Mary Austin, insistió en que se sorprendería si Freddie tuviera una hija. Austin afirmó no tener conocimiento de dicha posibilidad y sostuvo que la estrella no llevaba diarios, revistas ni cuadernos.

Jones respondió posteriormente a las afirmaciones de Austin compartiendo cómo se sentía Bibi ante la negación de su existencia. "Quedó devastada por los intentos de Mary Austin (la novia de Freddie) de negar su existencia y su denuncia de la veracidad del libro".

Jones también reveló que el equipo de Austin no emprendió acciones legales para bloquear la publicación del libro. "Lo intentaron todo. Fracasaron. Tras la publicación del libro, nunca volvieron a contactarnos. No encontraron nada en el libro para demandarnos. Con amor, Freddie es la verdadera historia de Freddie".

La declaración emocional de Bibi

Cinco meses después de la publicación del libro, Bibi emitió una declaración en la que reflexionaba sobre el legado de su padre. "No quería compartir a mi padre con todo el mundo", dijo, explicando cómo el escrutinio público complicó su duelo. "Tras su muerte, tuve que vivir con los ataques contra él, las tergiversaciones sobre él y la sensación de que mi padre ahora pertenecía a todos".

Recordó su duelo en privado durante su adolescencia: "Lloré y lamenté la pérdida de mi padre, mientras los fans de todo el mundo lloraban la pérdida de Freddie. A los 15 años, no es fácil".

Dijo que su silencio de décadas se debía a la protección de su familia. "Durante 30 años... necesité a mi papá solo para mí y mi familia. ¿Cómo pude haber hablado antes?".

La familia de Bibi ahora está considerando publicar fotografías de ella, incluidas imágenes de ella cuando era joven con Mercury.