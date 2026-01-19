Hoy, 19 de enero de 2026, es el Blue Monday 2026, el tercer lunes de enero, a menudo considerado el día más deprimente del año. Esta fecha combina factores como deudas navideñas pendientes, propósitos de Año Nuevo incumplidos y un clima invernal deprimente, creando una sensación de malestar en muchos en el hemisferio norte.

Si bien la etiqueta surge de una estrategia de marketing más que de una ciencia exacta, resuena entre quienes experimentan bajones de ánimo estacionales. Los expertos en salud mental señalan que estos sentimientos son comunes, pero controlables con estrategias sencillas.

¿Qué es el Blue Monday?

El Lunes Azul se refiere específicamente al tercer lunes de enero, aunque algunas variaciones lo sitúan en el segundo o cuarto. En 2026, cae el 19 de enero, coincidiendo con la fecha actual y aumentando su relevancia en medio de las persistentes condiciones invernales.

El concepto de Blue Monday surgió en 2005 cuando Cliff Arnall, exprofesor de la Universidad de Cardiff, lo calculó mediante una fórmula que incluía las condiciones meteorológicas, el nivel de endeudamiento, el tiempo transcurrido desde Navidad, los propósitos incumplidos, la baja motivación y la urgencia de actuar. El trabajo de Arnall fue encargado por Sky Travel para promocionar las vacaciones, posicionando el día como ideal para reservar viajes y escapar de la melancolía.

A pesar de las críticas generalizadas de los científicos que lo califican de pseudociencia, el término se ha consolidado, apareciendo anualmente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Como explicó Sky News en una publicación de X, el día refleja una combinación de crisis posvacacional, presiones financieras y la escasez de luz solar, que puede agravar el bajo estado de ánimo.

🔵Welcome to Blue Monday, dubbed the most depressing day of the year.



But what's so miserable about it, and where did the concept come from?👇 https://t.co/M4EOjrFQoo — Sky News (@SkyNews) January 16, 2023

La ecuación original de Arnall, ahora ampliamente desacreditada, pretendía cuantificar la miseria, pero ignoraba las diferencias individuales en la salud mental. Sin embargo, el día sirve como recordatorio del trastorno afectivo estacional (TAE), una afección real que afecta hasta al 3% de las personas y se caracteriza por fatiga, falta de energía y cambios de humor debido a la reducción de la exposición a la luz. No sorprende que gane popularidad cuando enero se siente interminable.

¿Por qué se le llama el día más deprimente del año?

El apodo surge de una confluencia de realidades posfestivas : la llegada de las facturas de las tarjetas de crédito, la disminución de la motivación tras los excesos navideños y el largo tramo hasta la primavera. Los días fríos y oscuros agravan esta situación, con una luz diurna más corta que desencadena respuestas biológicas como la alteración de los patrones de sueño y la disminución de los niveles de serotonina.

Los propósitos fallidos también influyen: muchos abandonan sus objetivos a mediados de enero, lo que les lleva a la autodesilusión. Si bien no hay datos que demuestren que este día en particular sea especialmente sombrío, las búsquedas de apoyo para la salud mental se disparan en esta época, y los expertos lo vinculan con la tristeza invernal en general, más que con una fecha específica.

Como lo expresó un psicólogo: " La investigación a nivel poblacional no respalda la idea de un solo día "más deprimente"". Aun así, para quienes trabajan en sectores críticos o enfrentan dificultades económicas, el período se siente notablemente más duro.

Cómo sobrevivir al Blue Monday de 2026

Medidas prácticas pueden contrarrestar el bajón. Prioriza la actividad física, como una caminata rápida, para liberar endorfinas y combatir el letargo. "Actividades diarias significativas como dormir bien, mantener una dieta saludable y mantenerse físicamente activo... son objetivos prácticos y alcanzables que pueden ayudarte a sentirte más equilibrado", afirma la Dra. Katy Kamkar, psicóloga del CAMH.

Conéctate con otras personas para aumentar la oxitocina, establece metas pequeñas en lugar de propósitos demasiado ambiciosos y practica la gratitud para cambiar el enfoque. La fototerapia o aprovechar al máximo la luz natural ayuda con los síntomas del TAE. Si los sentimientos persisten, el apoyo profesional es clave; organizaciones como Mind ofrecen recursos durante todo el año.

Aunque muchos descartan el Blue Monday de 2026 como un mito sobre la salud mental, los desafíos de enero son tangibles para algunos, desde preocupaciones financieras hasta el aislamiento. Los datos actuales no muestran un aumento repentino de la depresión hoy en día, pero la concienciación impulsa el autocuidado oportuno. Con la primavera a la vuelta de la esquina, pequeños ajustes pueden facilitar la transición.