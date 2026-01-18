Rihanna se está preparando para hacer un gran regreso a la escena musical y, según se informa, está programando una serie de espectáculos en estadios por todo el Reino Unido.

La cantante, de 37 años, no ha lanzado un álbum desde Anti en 2016, pero las fuentes dicen que ha estado planeando una gira desde agosto.

The Sun informa que la estrella del pop anunciará oficialmente sus próximas actuaciones próximamente. Una fuente declaró a la publicación: "Rihanna está deseando volver a la carretera".

La fuente señaló que los conciertos del año pasado en el Estadio de Londres se cancelaron debido a su embarazo, un retraso que finalmente funcionó a su favor.

"Este mes celebrará el décimo aniversario de Anti , que coincide con una década desde su última gira, por lo que es algo muy importante para ella y su equipo", dijo la fuente.

Según la fuente, Rihanna está entusiasmada por volver a actuar, y se espera que los espectáculos sean a gran escala. Si bien su carrera musical le ha dado reconocimiento mundial, los últimos años los ha dedicado principalmente a sus marcas de moda y belleza.

Su regreso se produce poco después de dar la bienvenida a su tercera hija, Rocki Irish, con su pareja A$AP Rocky en septiembre. La pareja también tiene dos hijos, RZA, de 3 años, y Riot, de 2.

Rihanna insinúa que ampliará su familia

Recientemente Rihanna desató especulaciones sobre tener más hijos después de dejar un comentario juguetón debajo de una publicación de la ex estrella de "Love Island" Montana Rose Brown.

Brown bromeó sobre "decidir si ser sexy o quedar embarazada en 2026". Rihanna respondió : "¡Espera! ¿Entonces no estoy loca? ¡Apuesto!", sugiriendo que podría estar dispuesta a ampliar su familia.

Rocky, al reflexionar sobre la paternidad en entrevistas, ha descrito la experiencia como un cambio de vida. En una entrevista con ELLE en los Premios de Moda CFDA poco después del nacimiento de Rocky, dijo: "Gracias, Señor, por haber tenido un parto tan exitoso. Estoy en el cielo ahora mismo. La vida es maravillosa".

También destacó la experiencia única de criar hijas, diciendo: "Oigan, quiero decirles esto a todos los papás: soy el miembro más nuevo del club, ¿saben lo que digo? Denme la bienvenida. Es una hermandad, y tenemos que mantenernos unidos aquí, ¿saben lo que digo?".

En una entrevista anterior con ELLE antes del nacimiento de Rocky, Rocky reflexionó sobre cómo convertirse en padre le trajo un sentido de propósito más allá de su estilo de vida de "estrella de rock".

"Lo que realmente es genial es criar una familia, hermano, y amarlos. Estar ahí", dijo, y agregó que él y Rihanna habían deseado tener una hija.