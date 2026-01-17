La agencia del actor Park Seo Joon ha emitido una advertencia formal a sus fans tras descubrir cuentas de suplantación de identidad que supuestamente intentaron contactar a sus seguidores con engaños. El aviso surge en medio de la creciente preocupación por las estafas en línea dirigidas a los fans de artistas de renombre.

El 14 de enero KST, Awesome ENT publicó un anuncio oficial en el tablero de la comunidad del canal de YouTube de Park Seo Joon, Record PARK's, abordando el problema directamente.

En el comunicado, la agencia explicó la naturaleza de la actividad que había identificado, diciendo: "Hemos confirmado múltiples comentarios en el canal personal de Park Seo Joon, Record Park's, en los que cuentas que se hacen pasar por nuestra agencia proponen reuniones privadas con el actor". Los fanáticos comenzaron a compartir preocupaciones en las redes sociales, lo que llevó a AllKpop a informar el anuncio.

La agencia aclaró su postura respecto a estas cuentas. En una explicación posterior, Awesome ENT enfatizó: "Estas cuentas no tienen ninguna afiliación con Awesome ENT. No realizamos solicitudes de reuniones personales, ni iniciamos contacto directo, ni solicitamos ningún tipo de pago económico a los fans". La aclaración buscaba distinguir la comunicación oficial de la actividad fraudulenta y evitar malentendidos entre los fans.

Como parte del mismo aviso, la agencia enfatizó la importancia de la vigilancia. En un llamamiento adicional incluido en el comunicado, Awesome ENT instó: "Pedimos a los fans que extremen la precaución para evitar posibles daños causados por cuentas de suplantación de identidad". Sore señaló que la agencia animó a los fans a reportar actividades sospechosas a través de los canales adecuados en lugar de responder directamente a mensajes cuestionables.

Los casos que involucran cuentas suplantadoras de identidad se han vuelto cada vez más comunes en la industria del entretenimiento de Corea del Sur, y las agencias frecuentemente emiten alertas para proteger a los fanáticos de daños financieros o personales.

El periódico Maeil Business Newspaper señaló que tales advertencias reflejan esfuerzos más amplios de la industria para combatir el fraude en línea, particularmente a medida que las celebridades expanden su presencia en plataformas digitales como YouTube y las redes sociales.

Actualmente, Park SEO Joon continúa con una activa carrera actoral. El actor apareció recientemente en el drama de fin de semana de JTBC "Surely Tomorrow", que concluyó el 11 de enero.

Según la publicación, Park Seo Joon ya está en el ojo público y habrá un aumento en el número de personas que intentarán aprovechar esta mayor atención creando perfiles y cuentas falsas que se hagan pasar por él.

Awesome ENT insta encarecidamente a todos los seguidores de Park Seo Joon a recibir únicamente noticias oficiales, como comunicados de prensa, de fuentes verificadas. Los fans deben usar estos canales verificados para mantenerse al día y evitar responder a mensajes desconocidos o no solicitados que puedan recibir en línea sobre Park Seo Joon.