Miranda Rijnsburger, la esposa actual del cantante español Julio Iglesias, conocida por tener una muy protegida vida privada, rompió el silencio sobre las acusaciones de abuso sexual que hicieron dos de sus exempleadas en su contra.

La madre de los cinco hijos menores del cantautor se pronunció en las redes sociales, después de que Iglesias publicara un comunicado en el que rechazó rotundamente las declaraciones a la prensa y legales que hicieron dos de sus exempleadas, sobre el "infierno" que vivieron en las mansiones de Iglesias en la República Dominicana y en las Bahamas.

Según las mujeres, el artista, con el apoyo de dos jefas las obligaron a someterse a abuso psicológico y sexual, además de mantener una intensa carga laboral, para complacer a Iglesias. Todo esto habría ocurrido en 2021.

La reacción de la esposa de Julio Iglesias

Rijnsburger, quien era modelo cuando conoció a su marido y, por años, fue acreditada como la única mujer que había podido "calmar" a Iglesias, lleva años fuera del ojo público, con excepción de contadas fotos captadas por paparazzi y una que otra portada en la revisata 'Hola".

Sin embargo, esta vez, y quizá por la gravedad de las acusaciones, acudió a las redes sociales para manifestarse sobre la situación. Su respuesta fue un muy escueto, pero poderso:"A tu lado, siempre".

El texto apareció debajo del mensaje que Iglesias escribió para reaccionar al escándalo que desató la noticia de que el caso de las dos exempleadas había sido considerado válido como para abrir una pre-investigación en España.

En su mensaje, Iglesias no solo dijo que este caso estaba basado en mentiras, sino que hamás le ha "faltado el respeto a ninguna mujer".

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", escribió.

La familia de Julio Iglesias sigue en silencio

Julio Iglesias formó con Miranda Rijnsburger una de las familias más numerosas y estables de su vida. Juntos tuvieron cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. Criados en gran parte fuera del foco mediático, especialmente durante su infancia en Miami, los hijos de Iglesias y Miranda han llevado una vida marcada por la discreción, aunque en los últimos años algunos han comenzado a asomarse al mundo público.

Victoria y Cristina, por ejemplo, han incursionado en la moda y han aparecido en campañas y eventos sociales, mientras que Miguel Alejandro y Rodrigo han mantenido perfiles más reservados. Miranda ha sido clave en esa crianza lejos del ruido, insistiendo siempre en una educación normalizada pese a la fama global del cantante.

Antes de esa etapa, Iglesias ya era padre de otros hijos que forman parte esencial de su historia personal y artística. Con Isabel Preysler tuvo a Chábeli, Julio José e Enrique Iglesias, este último convertido en una superestrella mundial del pop latino y anglo. Además, el cantante reconoció legalmente en 2019 a Javier Sánchez Santos, fruto de una relación anterior con la bailarina portuguesa María Edite Santos. A diferencia del núcleo familiar con Miranda, los hijos mayores crecieron bajo una atención mediática constante y, en algunos casos, con relaciones públicas y privadas más complejas con su padre

Hasta ahora, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre el tema.