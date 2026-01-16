El artista español Enrique Iglesias no es de publicar a cada rato en las redes sociales. Menos, de subir cosas de sus hijos y, hasta ahora, nadie había escuchado las voces de sus hijos, o los había mostrado en movimiento. Este viernes 16 de enero de 2025, las cosas cambiaron.

El cantautor sorprendió agradablemente a sus fans al publicar un divertido video con su tercera hija Mary, a la que le han dado el hermoso apodo de Masha, en honor a las raíces rusas de su madre, la extenista y modelo Anna Kournikova.

Enrique, quien en diciembre recibió a su cuarto retoño, aparece en el video con la pequeña, quien nació el 30 de enero de 2020. Padre e hija marcan el inicio de una canción, en una grabación hecha en el barco de la familia.

A sus casi casi 6 años, Masha es la que da indicaciones a su famoso papá sobre qué hacer, y su inclinación hacia el mundo del espectáculo parece confirmada con el texto con el que Enrique acompañó a la foto: "Lista para el escenario".

Además del obvio derretimiento, pues Masha no solo es hermosa sino que se nota que tiene energía de estrella, el video generó especulación sobre cuál sería la intención del artista con su decisión de publicarlo justamente ahora.

Y es que su familia no está pasando por el mejor momento, ante las acusaciones de dos exempleadas domésticas de su padre Julio Iglesias, quienes lo denunciaron penalmente en España de abuso sexual y maltrato psicológico.

No es secreto para nadie que la relación entre Enrique y su papá está rota desde hace muchos años y algunos en las redes sociales sospecharon que fue una manera de distanciarse del escándalo.

"Enrique está haciendo con su niña lo que su padre nunca hizo con él. Está marcando la diferencia", dice uno de los comentarios.

"¡Vaya manera de decir, eso no tiene nada que ver conmigo!", agregó otro.

Sin embargo, otros se limitaron a apreciar la ternura de la pequeña y lo mucho que, según ellos se parece a su madre. "Es igualita a ti", escribió una fan etiquetando a Anna Kournikova.

La familia de Enrique Iglesias

Haya sido la intención detrás del video, la mayoría de los fans se lo agradecieron, así como han apreciado las fotos del nuevo o nueva integrante de la familia. Ni Enrique, ni Anna han aclarado si tuvieron una niña o un niño, aunque muchos aseguran que la manta oscura en la foto indica que es un varón.