Andrew Mountbatten-Windsor ha sido excluido de la familia real debido a su relación con el difunto Jeffrey Epstein. El escándalo también provocó que el hermano del rey perdiera sus deberes reales y títulos militares. Ahora vive una vida más tranquila y aislada, lejos de la luz pública.

Sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, no han respondido públicamente a las acusaciones de abuso sexual que involucran a su padre. Al parecer, no emitirán ninguna declaración sobre el escándalo para proteger su privacidad.

Sin contacto

Tras puertas cerradas, se dice que las princesas tienen maneras muy diferentes de afrontar el problema actual. Una fuente declaró al Daily Mail que la princesa Eugenia ha aislado completamente a su padre y se niega a hablar con él. Tampoco lo visitó la Navidad pasada, y no está claro si lo contactó el 25 de diciembre.

La fuente también comparó la relación de la princesa Eugenia con su padre con la de los Beckham, quienes tampoco se hablan.

"No hay ningún contacto, nada. Es el nivel de Brooklyn Beckham: ella lo ha cortado por completo", dijo la fuente.

Atrapado en el medio

Sin embargo, se dice que la princesa Beatriz tiene una actitud diferente con respecto a su padre. Sigue en contacto con él e intenta mantenerlo informado. Se dice que la princesa Beatriz invitó a Andrew Mountbatten-Windsor al bautizo de su hija, y que él asistió a la ceremonia.

"Beatriz está intentando mantener un equilibrio entre no aislar a su padre y, al mismo tiempo, mantener una estrecha relación con la Familia Real. Actualmente no mantienen un contacto regular y cercano, pero Eugenia no intenta mantener ese equilibrio. No habla con él", afirmó la fuente.

Las princesas Beatriz y Eugenia se encuentran en una situación difícil debido a su padre. Siguen siendo miembros de la familia real y tratan de mantener la relación con sus familiares. Sin embargo, debido al escándalo de su padre, sus nombres también se han visto afectados.

Herencia perdida

La amistad del hermano del Rey con Epstein también ha tenido un impacto negativo en sus hijos. Según informes, las princesas Beatriz y Eugenia están empezando a perder su herencia debido al escándalo.

Al exmarido de Sarah Ferguson se le pidió que abandonara la Logia Real debido a su relación con Epstein. Una fuente afirmó que el padre de dos hijos planeaba ceder la propiedad a sus hijos en el futuro.

El experto en propiedades Elliot Castle de We Buy Homes dijo que Andrew ya no podría transmitir la propiedad a sus hijas si el contrato de arrendamiento se ha rescindido o entregado.

"Desde el punto de vista de la propiedad, eso cierra la puerta por completo. Royal Lodge volvería íntegramente a manos de la Corona, sin que Andrew ni sus hijas tuvieran derecho a reclamar nada", declaró, según Yahoo! News .

Otra fuente informó a Radar Online que la princesa Beatriz y la princesa Eugenia esperaban recibir una suma sustancial de la Logia Real. Las hermanas supuestamente están furiosas ahora que esto ya no es así.

"Están enojados porque no se trata de extravagancia. Se trataba de una seguridad a largo plazo que se ha esfumado. Su sueño de una vida fácil en la jubilación se ha esfumado" dijo la fuente.