El actor de artes marciales de Hong Kong , Bruce Leung Siu-lung, falleció a los 77 años, según informes confirmados por medios de comunicación y figuras de la industria hongkonesa . Su fallecimiento se anunció el 14 de enero de 2026, lo que provocó homenajes de los aficionados al cine de kung fu en Asia y el mundo.

Leung fue más conocido por el público mundial por su papel del villano conocido como La Bestia en la película Kung Fu Hustle de Stephen Chow de 2004, una actuación que lo presentó a una nueva generación de espectadores y renovó el interés en el cine clásico de artes marciales de Hong Kong .

Su fallecimiento marca el final de una carrera que duró más de cinco décadas, conectando la época dorada del cine de kung fu de los años 70 con posteriores éxitos de culto internacionales . Sus familiares han mantenido en secreto los detalles de sus últimos días, aunque la causa de su muerte ha sido informada por varios medios.

Causa de muerte confirmada

Los medios de comunicación de Hong Kong informaron que Leung falleció a causa de un edema cerebral agudo, una afección grave que provoca inflamación del cerebro. Algunos informes han vinculado la afección a una reacción a medicamentos, incluido el analgésico Equagesic, aunque la familia no ha emitido ningún comunicado médico oficial.

Amigos y colegas confirmaron la noticia de su fallecimiento y destacaron su larga influencia en la comunidad cinematográfica de artes marciales . Si bien no se han revelado más detalles médicos, los homenajes se han centrado en su contribución al cine y su legado perdurable.

Bruce Leung Siu-Lung from KungFuHustle has passed away at 77. 💔 pic.twitter.com/xJ3BkBsFtK — Khan 🧢 🌟 (@Khanstillday) January 18, 2026

Sad news this morning. Legendary kung fu cinema actor, Bruce Leung (also known as Bruce Liang), has passed away.

Best known for The Beast in “Kung Fu Hustle,” but he did so much more, from early bashers to shapes classics. He was a true martial arts talent. RIP. pic.twitter.com/Xf8QdZbY6r — Fu for Thought (@fuforthought_) January 18, 2026

Una carrera arraigada en el cine de artes marciales

Leung comenzó su carrera cinematográfica a principios de la década de 1970, consolidándose como un hábil artista marcial con entrenamiento en disciplinas como el karate Goju-ryu y el Wing Chun, según IMdB . Durante este período, apareció en una serie de películas de acción de Hong Kong que enfatizaban el rendimiento físico y la coreografía de lucha tradicional, lo que le ayudó a destacar en una era competitiva para el cine de kung fu.

A finales de los 70 y principios de los 80, se le asoció con el subgénero de la Bruceploitation, apareciendo en películas de culto como El Dragón Vive de Nuevo . Estas películas se inspiraron en la popularidad mundial de Bruce Lee y a menudo combinaban acción de artes marciales con elementos surrealistas o cómicos.

Tras varios años de ausencia de papeles importantes, Leung resurgió con Kung Fu Hustle . Su interpretación de La Bestia combinó destreza en las artes marciales con una villanía extrema, lo que le valió elogios de la crítica y el público, expandiendo su reconocimiento más allá de Asia Oriental.

Trabajo posterior e influencia duradera

Tras su renovado reconocimiento, Leung continuó actuando en películas que rendían homenaje al cine tradicional de kung fu, incluida Gallants en 2010. La película celebró a los artistas marciales veteranos y destacó el atractivo perdurable de la coreografía de lucha clásica.

Leung es ampliamente reconocido como parte de una generación que contribuyó a que el cine de artes marciales de Hong Kong pasara del éxito regional al estatus de culto mundial. Sus colegas actores y cineastas le atribuyen la preservación de la disciplina física y el estilo expresivo que definieron el género.

Su muerte ha sido ampliamente lamentada por los aficionados al cine de acción. Desde sus primeras producciones de kung fu hasta su gran éxito internacional al final de su carrera, Bruce Leung Siu-lung deja una obra que continúa forjando el legado del cine de artes marciales .