A medida que surge más información sobre el estado de Royal Lodge, la propiedad de Andrew Mountbatten-Windsor en Windsor Great Park, él se encuentra en una situación difícil.

RadarOnline informa que la gran casa de 31 habitaciones no ha sido inspeccionada exhaustivamente en 22 años. Esto resulta extraño, ya que el contrato de arrendamiento debería haber permitido verificar si la propiedad estaba en buen estado.

El hermano menor del Rey, de 65 años, se prepara para mudarse a otro lugar de Sandringham. Esta situación surge después de que la Corona y el palacio lo instaran a marcharse tras la pérdida de sus títulos reales.

Una fuente familiarizada con la propiedad dijo a la publicación: "Las inspecciones regulares son una protección básica para edificios de esta edad e importancia, por lo que el hecho de que no se haya realizado ninguna durante más de 20 años es muy inusual y plantea serias preguntas sobre cómo se permitió que la supervisión caducara".

Otra fuente cercana criticó el enfoque de Windsor, diciendo: "Parece que se esperaba que Andrés organizara estas inspecciones, pero este hombre apenas sabe atarse los cordones y es un completo vago. El hecho de que lo pusieran a cargo de una de las propiedades más valiosas de la familia real es asombroso, dado su carácter descuidado".

Los acuerdos financieros en Royal Lodge también han llamado la atención. Windsor pagó alrededor de un millón de dólares por un contrato de arrendamiento de 75 años en 2003 y financió aproximadamente 10 millones de dólares en reformas, finalizadas en 2005. Sin embargo, su renta anual era en gran medida simbólica: una suma insignificante que cumplía con los requisitos legales, pero que no tenía un valor de mercado significativo.

Un experto en propiedades reales señaló: "El acuerdo de convivencia de Andrew se diseñó asumiendo que el ocupante actuaría como un custodio cuidadoso del edificio a largo plazo. Pero nada de eso ha sucedido".

Fotografías recientes de octubre de 2025 muestran pintura exterior descascarada y grietas en la fachada de la mansión. El estado del interior no se ha hecho público.

Una fuente cercana al palacio añadió: "El estado del exterior ya es una señal de alerta. Cuando se permite que el mantenimiento visible se deteriore, inevitablemente surge la preocupación de si también se han descuidado zonas más profundas y menos visibles de la propiedad".

Los expertos reales enfatizan que Royal Lodge, como propiedad histórica catalogada, requería una supervisión constante, y dejarla sin control resalta una falla sistémica en la responsabilidad y la supervisión.

En noticias separadas, Marie Claire informó que, contrariamente a informes anteriores que lo retrataban como la figura de línea dura en el manejo de las controversias del Príncipe Andrés por parte de la familia real, se dice que el Príncipe William está profundamente preocupado por la salud mental de su tío luego de la degradación del ex duque de York.