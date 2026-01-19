Valentino Garavani, el diseñador de moda italiano cuyo nombre se convirtió en sinónimo de elegancia atemporal, el poder del glamour y el encanto perdurable de la alta costura, murió a la edad de 93 años. Su fallecimiento el lunes en su residencia de Roma fue confirmado por un comunicado de la Fundación Valentino, señalando que murió en paz rodeado de sus seres queridos.

Read more: Retiran dos perfumes del mercado en el Reino Unido y los expertos advierten sobre los riesgos del uso diario de fragancias

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio tendrá lugar en PM23 en Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de las 11.00 a las 18.00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica 8 en Roma, a las 11 horas.

Nacido como Valentino Clemente Ludovico Garavani el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, se sintió atraído por la moda desde muy joven. Sus estudios formales en París, en la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, contribuyeron a su maestría en diseño y técnica. Tras realizar prácticas en prestigiosas casas parisinas, Valentino regresó a Italia y, en 1960, fundó la Maison Valentino en Roma con su socio, Giancarlo Giammetti.

El ascenso de Valentino en el mundo de la moda fue rápido y distinguido. Aportó una voz única a la alta costura italiana en una época en la que París dominaba el panorama mundial de la moda. Sus diseños se caracterizaban por sus suntuosas telas, su impecable sastrería y un color característico que llegó a conocerse simplemente como "rojo Valentino". Ese intenso tono escarlata se convirtió en su sello distintivo, encarnando el romance y la audaz feminidad. Vistió por igual a la realeza, a primeras damas y a iconos del cine. Jacqueline Kennedy lució sus creaciones a lo largo de su vida pública, mientras que estrellas de cine, desde Elizabeth Taylor hasta Julia Roberts, desfilaron por la alfombra roja con prendas que llevaban su impronta.

A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Valentino expandió su influencia con colecciones que celebraban tanto la opulencia como la elegancia discreta. Su colección de alta costura totalmente blanca de 1968 marcó un hito en la historia de la moda, cosechando elogios de la crítica y consolidando su reputación como un diseñador cuya visión trascendió tendencias y épocas. Celebridades y élites sociales acudían en masa a su salón en Via Condotti, una calle que se volvería inseparable de su nombre y legado.

Valentino también se convirtió en un símbolo del estilo italiano a nivel mundial. En un momento en que la moda buscaba definirse más allá de las fronteras geográficas, defendió la artesanía y la sofisticación italianas, convirtiendo su taller en un referente mundial del lujo. Su influencia trascendió la alta costura; sus líneas de prêt-à-porter y de difusión hicieron accesibles los elementos de la alta costura sin comprometer la integridad artística.

A pesar del auge de la moda y la llegada del minimalismo y la estética vanguardista, Valentino se mantuvo fiel a una visión que priorizaba la belleza, la feminidad y la celebración de la forma. Sus desfiles eran eventos en sí mismos, ocasiones donde la elegancia no solo se presentaba, sino que se celebraba. La filosofía del diseñador podía resumirse en algo simple pero contundente: la ropa debe hacer que la gente se sienta bella. Esta filosofía subyace a décadas de trabajo y le granjeó el cariño de clientes de todo el mundo.

En 2008, tras una brillante carrera que transformó la industria, Valentino se retiró, marcando el final de una era con un último desfile de alta costura en París. Sin embargo, su presencia en la moda persistió mucho después de su salida del taller. Continuó asistiendo a los desfiles, ofreciendo su perspectiva y encarnando el espíritu de la casa que llevaba su nombre. Documentales y perfiles, incluyendo la aclamada película de 2008, Valentino: El Último Emperador , capturaron su proceso creativo y el universo único que construyó en torno a su obra.

La vida de Valentino también estuvo marcada por relaciones personales y profesionales duraderas. Su colaboración con Giammetti, tanto en los negocios como en la vida, fue un elemento decisivo de su trayectoria, que se prolongó durante décadas y cimentó el crecimiento de la marca Valentino. Su lealtad a amigos, clientes y colaboradores era a menudo destacada, al igual que su pasión por los rituales y las tradiciones de la alta costura.

La industria de la moda ha comenzado a responder a la noticia de su fallecimiento con homenajes que reconocen no solo su genio creativo, sino también su papel como mentor y figura cultural. Diseñadores, antiguos colegas y quienes lo conocieron personalmente han compartido recuerdos de un hombre cuyo impacto perdurará a través de los innumerables vestidos, siluetas y momentos de belleza que creó.

Ya se están organizando homenajes públicos en Roma. Según declaraciones de su fundación, Valentino será velado en la Piazza Mignanelli el miércoles y el jueves, y el funeral está previsto para el 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires.

El legado de Valentino Garavani está entretejido en la historia de la moda, un testimonio del poder de la elegancia como lenguaje perdurable. Sus diseños seguirán siendo iconos de la artesanía y la belleza, inspirando a diseñadores y diseñadores por igual durante generaciones. Las prendas que antaño adornaron alfombras rojas y veladas reales perdurarán como recordatorios de una época en la que el glamour se reinventaba con cada puntada que él creaba.