El tenor italiano Andrea Bocelli ha sido anunciado como artista principal de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, uniéndose a la estrella del pop previamente confirmada Mariah Carey para el evento programado para el 6 de febrero de 2026.

La ceremonia inaugural tendrá lugar en el emblemático Estadio San Siro de Milán, donde se espera la asistencia de 60.000 espectadores, además de millones más en todo el mundo. El espectáculo de tres horas incluirá el Desfile de Atletas, el protocolo olímpico oficial y las actuaciones de ambos íconos de la música mundial.

Los organizadores anunciaron la participación de Bocelli el domingo, describiendo su actuación como uno de los momentos más memorables del evento. Según el comunicado oficial, su aparición unirá el espectáculo con los valores olímpicos y aportará un tono contemporáneo y global a la narrativa de la ceremonia.

La actuación marca el regreso de Bocelli al escenario olímpico dos décadas después de su memorable aparición en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, según Associated Press .

La ceremonia se centrará en el tema de "Armonia" y será producida por Marco Balich, veterano de más de una docena de ceremonias olímpicas. El evento también incorporará elementos de otras tres localidades del norte de Italia, como Cortina d'Ampezzo en los Dolomitas, Livigno en los Alpes italianos y Predazzo en la provincia autónoma de Trento, lo que refleja la condición de los Juegos Olímpicos como los más extensos de la historia.

La cantante italiana Laura Pausini, ganadora del Grammy y una de las artistas italianas más aclamadas a nivel internacional, también actuará en la ceremonia inaugural. Además, las actrices italianas Sabrina Impacciatore, de "El Loto Blanco", y Matilde De Angelis, de "La Ley según Lydia Poeta", participarán en el evento, según informaron los Juegos Olímpicos de Milán Cortina .

La ceremonia incluirá un homenaje al fallecido diseñador de moda Giorgio Armani, quien falleció en septiembre a los 91 años. Armani había diseñado durante mucho tiempo los uniformes olímpicos del equipo italiano y dejó un legado duradero en Milán a través de lugares como el Teatro Armani y el museo Silos.

Bocelli actuará durante un descanso de su gira mundial Romanza 30th Anniversary World Tour, y al día siguiente viajará a Columbus, Ohio, para un concierto el 7 de febrero. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero, y la ceremonia de clausura tendrá lugar en la antigua Arena Romana de Verona, donde el internacionalmente aclamado astro del ballet Roberto Bolle será el artista principal.

La ceremonia de apertura comienza a las 20:00 h (hora de Europa Central), que es la 13:00 h (hora central) para los espectadores estadounidenses. NBC transmitirá el evento en directo con repetición en horario estelar, y la transmisión estará disponible en Peacock, según el San Antonio Observer.