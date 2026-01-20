Para los millones de fans que contaban ansiosamente los segundos para el lanzamiento del videojuego más esperado de la historia, una tranquila mañana de lunes en Edimburgo casi se convirtió en una pesadilla. El silencio en la sede mundial del gigante de los videojuegos se rompió antes del amanecer, lo que desató el temor inmediato de que el desarrollo de Grand Theft Auto 6 pudiera estar en peligro.

Los servicios de emergencia acudieron al estudio Rockstar North, el centro neurálgico de la exitosa franquicia, tras recibir informes de un fallo grave. Naturalmente, la prioridad era garantizar la seguridad del personal. Pero no tardó mucho en que la conversación se centrara en el calendario de lanzamientos. Cuando un desarrollador está bajo tanta presión, incluso una pausa momentánea en el flujo de trabajo es suficiente para poner nervioso a todo el mundo de los videojuegos.

Equipos de emergencia abordan una explosión en la sede de Rockstar Games en Edimburgo.

El drama se desarrolló en la madrugada del lunes 19 de enero, cuando la paz de Holyrood Road fue interrumpida por la llegada de los equipos de emergencia.

Según un informe de Interesting Engineering , el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia fue alertado a las 5.02 am de una explosión de una caldera dentro del complejo de estudios.

🛑 Despite all the fear-mongering & clickbait about delays, Rockstar already confirmed GTA 6 development is NOT affected by the fire incident.



Most importantly, everyone is safe and uninjured. The team is already back to work at the office. Don't fall for the clickbait. pic.twitter.com/pz8K5HwSkd — 🚨 Rockstar Alerts | GTA 6 🌴 (@RockstarAlerts) January 19, 2026

La gravedad de la situación requirió una respuesta contundente, y el control de operaciones movilizó "tres vehículos contra incendios y recursos especializados al lugar, donde los bomberos trabajaron para asegurar los daños estructurales en un edificio comercial", confirmó un portavoz.

No fue una simple revisión rápida. Los bomberos permanecieron en el lugar durante más de cuatro horas, trabajando para asegurar la estabilidad del edificio.

"No se reportaron víctimas y los equipos abandonaron el lugar a las 9.21 a. m.", agregó el portavoz, confirmando que el peligro físico inmediato había pasado sin heridos.

Rockstar Games aborda los temores de un retraso en GTA 6 tras los problemas estructurales

Una vez que los informes comenzaron a circular en línea, alimentados por la cobertura local de Edinburgh Live y The Herald, el desarrollador se movió rápidamente para controlar la narrativa.

Ante los rumores que circulan sobre el estado del estudio, Rockstar Games emitió un comunicado para tranquilizar tanto a sus empleados como a su enorme base de fans.

La compañía informó a IGN que un mal funcionamiento en una de las calderas de calefacción de Rockstar North causó el incidente.

everyone been joking that GTA 6 will never be released and now this



Rockstar North’s studio ends up having an explosion



reports say it was a boiler room incident in Edinburgh



no injuries but the building is currently cordoned off



Polymarket is pricing a 44% chance of a delay… https://t.co/fkOGdsP844 pic.twitter.com/wbJvRxgrnn — Napalm (@0xNapalm) January 19, 2026

"Muchas gracias a todos aquellos que se comunicaron con preocupación, y también a la policía y a los bomberos que llegaron rápidamente al lugar para evaluar la situación. Sepan que todos están bien y que nuestro estudio permanece abierto y operativo", afirmó un portavoz de Rockstar Games.

Si bien los primeros informes de emergencia destacaron la necesidad de proteger los daños estructurales, la rápida reapertura de la empresa sugiere que el impacto fue contenido.

El estudio pretende silenciar los crecientes rumores de una parada de la producción confirmando que las operaciones no se verán afectadas.

Por qué esta explosión preocupa a los fans por un retraso en GTA 6

El momento de este incidente es especialmente delicado para el estudio. Las instalaciones de Edimburgo no son solo una oficina satélite; son el corazón de la franquicia Grand Theft Auto , donde se han creado todos los títulos principales.

Cualquier alteración aquí tiene implicaciones globales para la industria del entretenimiento.

Los fanáticos se preguntaron inmediatamente si la interrupción podría retrasar Grand Theft Auto 6 , que ya enfrenta un intenso escrutinio luego de desafíos internos previos.

La presión sobre Rockstar ya es inmensa, con los jugadores examinando cada movimiento que hace la compañía en busca de señales de una ventana de lanzamiento retrasada.

Además, el estudio ha estado atravesando un período turbulento a nivel interno. Recientemente, el sitio ha sido escenario de protestas donde los trabajadores se manifestaron después de que Rockstar despidiera a varios empleados.

Algunos empleados alegaron que los despidos estaban relacionados con la afiliación sindical, afirmación que Rockstar ha negado rotundamente. Las fricciones internas y una amenaza física a la infraestructura del estudio crearon un terreno fértil para la especulación.

Sin embargo, a pesar de estas presiones acumuladas, Rockstar no ha dado indicios de que el incidente del lunes afecte los plazos de producción. La compañía no ha anunciado cambios en la fecha de lanzamiento de GTA 6 .

Por ahora, los desarrolladores están de nuevo en sus escritorios, y el mal funcionamiento de la caldera parece ser una nota a pie de página menor en lugar de un desastre que ponga fin al capítulo del juego.