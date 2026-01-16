Se filtró el primer Nintendo Direct de 2026, lo que sugiere que el esperado evento de presentación de juegos llegará a principios de 2026 para ofrecer las últimas actualizaciones de la compañía.

Sin embargo, lo que es más importante, las filtraciones afirman que ya hay un próximo juego planeado por Nintendo, específicamente un nuevo título "3D Mario" programado para este año.

Filtraciones del Nintendo Direct 2026: cuándo se celebrará

Un periodista francés llamado "BeeFun" en X ha compartido una nueva filtración que habla sobre el primer evento Nintendo Direct de 2026, y se publicará en varias semanas para brindar actualizaciones de la compañía de entretenimiento japonesa.

Según la filtración, el evento Nintendo Direct tendrá lugar el 10 de febrero, es decir, dentro de menos de un mes.

La fuente reveló que será un "enorme" escaparate de Nintendo ya que abrirá el año de la compañía con información importante sobre sus franquicias.

Según el informe de ComicBook Gaming, otro informante, NateTheHate , ha compartido una importante actualización que respalda la afirmación de BeeFun. NateTheHate es conocido por desmentir informes falsos o inexactos de fuentes en línea, pero no lo hizo con la reciente filtración, que ha atraído mucha atención recientemente.

Debido a esto, muchos creyeron que el informe de BeeFun tenía algún tipo de validez, y muchos ya están esperando una presentación masiva a principios de febrero de Nintendo y sus franquicias.

Nintendo Direct



Aucun Nintendo Direct n’aura lieu en janvier. En revanche…



En février, il y aura bel et bien un énorme Nintendo Direct avec les prochains jeux de 2026, dont celui que tout le monde attend :



un nouveau Mario 3D



Date : (10) février pic.twitter.com/URKcFhqzuS — BeeFun (@BeeFun__) January 10, 2026

Nuevo juego de 'Mario 3D' llegará en el primer Direct de 2026

El filtrador también agregó que la compañía anunciará un nuevo juego en el primer evento Nintendo Direct de 2026, específicamente un título de "Mario" en 3D que estará disponible en el futuro.

El filtrador fue específico al decir que se trata de un juego "3D" de la franquicia "Super Mario", lo que significa que ofrecerá una aventura similar a "Super Mario Odyssey" o "Super Mario 64".

Cabe señalar que todavía no hay anuncios oficiales ni confirmación por parte de Nintendo respecto a este rumoreado evento Direct o al rumoreado título 3D de "Mario".

Se sabe que Nintendo comparte un anuncio sobre un evento Directo cerca de la fecha real, generalmente uno o dos días antes, por lo que esto significa que si se lleva a cabo el evento Directo del 10 de febrero, el anuncio puede llegar el 8 o 9 de febrero.