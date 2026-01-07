Las marcas que adornan su centro comercial local podrían lucir muy diferentes a fines de 2026.

Los minoristas estadounidenses anunciaron más de 8.000 cierres de tiendas a principios de diciembre de 2025, lo que marca un aumento del 13,2% respecto al año anterior, según datos de Coresight Research citados por The Daily Upside.

Para los consumidores que dependen de estas tiendas para sus necesidades básicas, entretenimiento o empleo, las consecuencias son graves. Algunas de las marcas más reconocidas del comercio minorista luchan por sobrevivir, y 2026 podría determinar cuáles desaparecerán por completo, lo que resultará en más despidos.

El gigante de las tiendas de conveniencia 7-Eleven ha cerrado cientos de locales en EE. UU. desde 2024, según FinanceBuzz. La disminución del tráfico peatonal y la caída en las ventas de cigarrillos han afectado a la cadena, lo que genera preocupación de que incluso las tiendas de conveniencia no puedan escapar de la presión inflacionaria sobre el gasto diario.

GameStop, que en su día fue un referente para los aficionados a los videojuegos, sigue luchando contra la caída de las compras de juegos físicos. Los ingresos totales cayeron un 4,5 % en el tercer trimestre de 2025, según informó FinanceBuzz. A pesar de reportar un beneficio neto ajustado de 139,3 millones de dólares (103,15 millones de libras), los cierres constantes de tiendas y la transición del sector hacia las descargas digitales ponen en duda la capacidad del minorista para mantener su relevancia más allá de 2026.

Las cadenas de farmacias se enfrentan a pérdidas crecientes

Mil tiendas podrían cerrar gradualmente, según Walgreens, tras una fuerte caída en sus ganancias. Un informe reciente muestra que la compañía perdió alrededor de 8.600 millones de dólares (6.400 millones de libras) el año pasado, una disminución significativa en comparación con los 12 meses anteriores. La menor afluencia de público a las tiendas, la reducción de los pagos de las aseguradoras y el aumento de los hurtos han mermado el número de establecimientos físicos. El modelo tradicional de farmacia física se encuentra bajo una gran presión.

Estos cierres tienen consecuencias reales para las comunidades. Los investigadores advierten que las reducciones en el número de farmacias han creado "desiertos farmacéuticos", con casi 48,4 millones de residentes estadounidenses viviendo actualmente en zonas con acceso limitado a servicios de recetas, según GoodRx.

La moda y el comercio minorista juvenil en caída libre

Forever 21 ha cerrado todas sus tiendas físicas en EE. UU. tras declararse en bancarrota. Si bien la marca espera sobrevivir en línea, años de disminución del tráfico en centros comerciales y la feroz competencia de la moda rápida han debilitado gravemente su otrora dominante presencia minorista, informó FinanceBuzz.

La tienda de accesorios para adolescentes Claire's se declaró en bancarrota en agosto de 2025 ante el aumento de los costos de arrendamiento y el estancamiento de las ventas. Cientos de locales restantes penden de un hilo si no se encuentra un comprador.

Torrid, que en su día destacó en la moda de tallas grandes, anunció planes para cerrar aproximadamente 180 tiendas, aproximadamente el 30 % de su superficie física. Sin una mayor demanda, es probable que haya más cierres en 2026, añadió FinanceBuzz.

Ni siquiera los gigantes de la industria son inmunes

Procter & Gamble, una de las compañías de bienes de consumo más grandes del mundo, anunció planes para recortar hasta 7.000 empleos en medio de presiones sobre los márgenes por los aranceles y el aumento de los costos globales, según FinanceBuzz.

Porsche emitió una advertencia de que los costos de reestructuración y los aranceles estadounidenses podrían reducir las ganancias, revelando una caída del 99% en las ganancias operativas durante los primeros nueve meses de 2025.

Spirit Airlines se declaró en quiebra nuevamente en 2025 tras reportar una pérdida neta de 246 millones de dólares (182 millones de libras) en el trimestre finalizado en junio, según Reuters. Los analistas aún dudan de si la aerolínea de ultra bajo coste podrá reestructurarse con éxito.

Lo que esto significa para su billetera

Para los compradores, estos cierres son más que simples titulares comerciales. La desaparición de su tienda favorita podría significar menos opciones, mayores distancias para comprar productos esenciales y posibles subidas de precios a medida que disminuye la competencia.

"Cuando la oferta se concentra en manos de unos pocos grandes actores, los precios tienden a subir", dijo Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, a Newsweek.

Coresight Research advierte que los cierres de tiendas podrían seguir siendo altos o incluso aumentar en 2026 si los minoristas enfrentan costos crecientes que no pueden trasladar sin alejar a los clientes.

Estos cambios podrían revolucionar incluso los lugares más familiares: la farmacia de la esquina o la tienda de ropa que visitas cada temporada. Ajustar tus hábitos de compra y explorar nuevas opciones ahora podría marcar una gran diferencia cuando estos cambios se afiancen.