La larga batalla legal por la paternidad de Jay-Z finalmente llegó a su fin tras años de tira y afloja. Un juez de California anuló una orden final, poniendo fin al caso, al menos en teoría.

Ahora, la madrina de Rymir Satterthwaite es la responsable de cubrir los gastos legales en lugar de Jay-Z. Un final bastante dramático para uno de los dramas legales más persistentes del hip-hop.

El caso se centra en Rymir Satterthwaite, un hombre de 33 años que lleva tiempo afirmando que Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, es su padre biológico. Si bien Jay-Z ha negado sistemáticamente la acusación, tribunales de diversas jurisdicciones han desestimado demandas relacionadas a lo largo de los años.

Según un informe de AllHipHop , un juez federal ordenó recientemente a la madrina y ex tutora de Satterthwaite, Lillie Coley, pagar más de 119.000 dólares en honorarios de abogados a Jay-Z.

El juez dictaminó que Coley no aceptará nada de la rapera, desestimando sus demandas con perjuicio bajo la ley anti-SLAPP de California. Esta ley está diseñada para disuadir demandas que indebidamente atacan la libertad de expresión o acciones legales legítimas, y el tribunal concluyó que las demandas de Coley carecían de fundamento tras años de reiteradas presentaciones.

La reacción pública al fallo fue rápida, particularmente en las plataformas de redes sociales, donde el caso The Neighborhood Talks ha llamado la atención durante mucho tiempo.

A medida que crecía la discusión en línea, un comentarista criticó la negativa de Jay-Z a hacerse una prueba de ADN, escribiendo: "Esto hace que ya no me guste Jay-Z. Como si los únicos que evitan la prueba de paternidad fueran los hombres que saben que probablemente es suya". Otro comentarista se centró en el desequilibrio financiero y añadió: "Imagínense tener que pagarle a un multimillonario", según Atlanta Black Star .

Otras reacciones se centraron en quién debía pagar los honorarios legales. Un comentarista expresó su frustración con el resultado, afirmando: "Hacer que la abuela pague es una pérdida enorme [100%] de respeto".

Satterthwaite ha mantenido que sus esfuerzos se centran en la equidad legal, no en el dinero. Al referirse al fallo en redes sociales, compartió su opinión sobre el estado del caso.

Escribió en X : "Esto no termina hasta que ganemos; nunca tuvimos nuestro día en la corte para el fondo del caso. Nadie quiere ver las pruebas de fraude ni a una mujer menor de edad. Escrituras, declaraciones juradas, impuestos prediales. El discurso privilegiado de mentiras sí califica para la protección contra las bofetadas". Añadió un breve mensaje: "Sigan adelante".

En Instagram, Satterthwaite reiteró su postura respecto a las sanciones, escribiendo: "El fraude NO es una expresión protegida. Como dije, los $119,000 fueron un truco publicitario porque el abogado de J, Michael Fingermann en Nueva Jersey, desapareció y ahora está en mora".

En respuesta, un comentarista respondió: "El juez federal desestimó la demanda con perjuicio, lo que significa que ahora solo publicas cosas para llamar la atención".

Jay-Z ya ha abordado los rumores con su música. En la canción "Heard About Us", de su álbum conjunto The Carters, rapea: "Por milésima vez, el niño no es mío / En internet me llaman papá, en broma".