Sabrina Carpenter es oficialmente la primera artista anunciada para los Premios Grammy 2026, marcando el tono anticipado para una de las noches más importantes de la música.

La Academia de la Grabación confirmó el 20 de enero que la cantante de "Espresso" subirá al escenario cuando los Grammy se transmitan en vivo por CBS el 1 de febrero.

Marca el segundo año consecutivo de Carpenter actuando en la entrega de premios y resalta su creciente lugar en el centro de la música pop.

La noche se perfila como importante para Carpenter, de 26 años, quien obtuvo seis nominaciones al Grammy este año.

Según Variety , está nominada a Álbum del año y Mejor álbum vocal pop por Man's Best Friend, así como a Disco del año, Canción del año, Mejor interpretación pop solista y Mejor video musical por su exitoso sencillo "Manchild".

Con una actuación de alto perfil y múltiples reconocimientos de primera categoría, Carpenter es uno de los artistas más comentados de cara a la ceremonia.

Carpenter actuó por primera vez en los Grammy en 2025, cuando cantó "Please Please Please" y "Espresso".

Ese mismo año, ganó el premio a la Mejor Interpretación Pop Solista por "Espresso" y al Mejor Álbum Vocal Pop por Short n' Sweet. Otro triunfo este año reforzaría una carrera que ha ido cobrando impulso tras años de arduo trabajo.

Sabrina Carpenter has been announced as a performer at this year’s #GRAMMYs . pic.twitter.com/vuQRZnFMA6 — Pop Base (@PopBase) January 20, 2026

Sabrina Carpenter reflexiona sobre años de arduo trabajo

Después de que se anunciaran las nominaciones en noviembre, Carpenter compartió su entusiasmo en línea, escribiendo: "6 nominaciones. Estoy muy sorprendida y agradecida", informó ENews.

Más tarde reflexionó sobre su trayectoria y dijo que siempre se había mantenido fiel a sí misma y creía en su trabajo.

"Me di cuenta de que siempre se trató de los pequeños pasos que das a lo largo del tiempo para llegar a este punto", le dijo anteriormente a People .

Carpenter, quien comenzó su carrera como actriz infantil y lanzó varios álbumes antes de triunfar a lo grande, ha hablado a menudo sobre la paciencia y el timing.

Ella ha dicho que el éxito no llegó de la noche a la mañana, sino que se logró tras años de aprender a tocar su voz y superar las dudas. Ese crecimiento constante ahora está dando sus frutos en uno de los escenarios más importantes de la música.

Los Grammy 2026 se transmitirán por última vez en CBS antes de que el espectáculo se traslade a las plataformas de Disney el próximo año.

También se transmitirá en vivo y bajo demanda en Paramount+. Se espera que se anuncien más artistas en los próximos días.