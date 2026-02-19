Este año, ver Premio Lo Nuestro se centrará menos en elegir una sola pantalla y más en decidir hasta qué punto los fans quieren vivir la experiencia de la noche. La 38.ª edición de los premios a la música latina se ha diseñado como un evento continuo y multiplataforma que comienza horas antes de la entrega del primer trofeo y no termina hasta que termina el bis final.

Conducido por Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, Premio Lo Nuestro se desarrollará a través de televisión, streaming y plataformas sociales, permitiendo a los espectadores seguir todo, desde la llegada de los primeros artistas a la alfombra magenta hasta las reacciones detrás de escena después de que se anuncien los ganadores.

La noche arranca oficialmente con la Noche de Estrellas, el pre-show extendido que prepara el escenario para la ceremonia. Conducido por Chiqui Delgado, Raúl De Molina, Jess Judith, Jomari Goyso y Jorge Bernal, y con Karina Banda ofreciendo segmentos exclusivos, el pre-show ofrece entrevistas, momentos de moda y vistazos tras bambalinas a la llegada de los artistas. Esta sección inicial se integra perfectamente con la transmisión principal de los premios, creando una experiencia de visualización fluida en lugar de una experiencia intermitente.

Para los espectadores que desean aún más acceso, la transmisión en vivo tras bambalinas de Premio Lo Nuestro lleva el evento más allá de la televisión tradicional. Conducida por Amara La Negra, Jomari Goyso, Marko, Monse Medina y Wendy Guevara, y con un grupo rotativo de invitados, entre ellos Alofoke y Pollito Tropical, la transmisión en vivo dura más de cinco horas. Comienza con los primeros en llegar a la alfombra magenta y continúa hasta el final de la ceremonia, capturando momentos espontáneos, reacciones sin filtro y contenido que nunca llega a la transmisión principal.

La estrategia de audiencia de este año refleja cómo el público consume ahora los grandes eventos en vivo. Los fans pueden seguir el programa oficial por televisión, ver la transmisión completa en streaming digital o tener una segunda pantalla abierta para la cobertura social y tras bambalinas, todo en tiempo real. El resultado es una noche de premios que se siente menos como un programa único y más como una experiencia digital compartida.

Dónde ver Premio Lo Nuestro

Transmisión televisiva en EE. UU.: Univisión, UNIMÁS, Galavisión

Streaming en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica: ViX

Transmisión en EE. UU.: Hulu + LiveTV español

La disponibilidad de televisión internacional incluye Telelatino en Canadá, Canal 11 en Costa Rica, RTS y TVC en Ecuador, Canal 2 en El Salvador, Televisiete en Guatemala, Telecadena en Honduras, Canal 5 en México, RTS en Nicaragua, Telemetro y RPC en Panamá, Telefuturo y Latele en Paraguay, Telemicro y Telecentro en República Dominicana y Venevisión en Venezuela.

Con actuaciones de estrellas como J Balvin, Maluma, Romeo Santos, Gloria Trevi, colaboradores de Shakira y leyendas como Juanes y Carlos Vives, Premio Lo Nuestro se está posicionando no solo como una entrega de premios, sino como un evento que dura toda la noche al que los fanáticos pueden ingresar en cualquier momento y aún así sentirse completamente conectados.

Desde el primer paso sobre la alfombra magenta hasta el discurso de aceptación final, Premio Lo Nuestro 2026 está diseñado para ser visto en todas partes, a la vez.