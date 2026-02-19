La 38.ª edición de Premio Lo Nuestro se desarrollará como un evento cultural panorámico, diseñado para la forma en que el público actual disfruta del entretenimiento en vivo. Con Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina como anfitriones, la ceremonia fusiona a las estrellas más brillantes de la música con momentos que los fans rara vez ven, creando una experiencia continua desde la llegada de la alfombra magenta hasta los triunfos finales de la noche.

La celebración comienza mucho antes de la entrega de premios. Un pre-show extendido, presentado por Chiqui Delgado, Raúl De Molina, Jessisca Judith, Jomari Goyso y Jorge Bernal, marca el ritmo a partir de las 19:00 h. Karina Banda ofrecerá reportajes exclusivos que destacan la llegada de los artistas, el estilo en la alfombra roja y las historias exclusivas. Este segmento de apertura introduce a los espectadores a la energía de la noche y genera expectación por lo que está por venir.

A medida que los invitados descienden por la alfombra magenta, la emoción se intensifica. Nombres como Arcángel, Carlos Vives, Gloria Trevi, J Balvin, Juanes, Maluma, Marc Anthony, Sebastián Yatra y más traen una vibrante mezcla de géneros y generaciones. Su llegada da inicio a un maratón de entretenimiento que conecta culturas y paisajes sonoros.

Paralelamente a la transmisión, una transmisión en vivo tras bambalinas de Premio Lo Nuestro amplía la ventana al evento. Presentada por figuras culturales como Amara La Negra, Jomari Goyso, Marko, Monse Medina y Wendy Guevara, junto con figuras clave como Alofoke y Pollito Tropical, esta transmisión en vivo captura lo que sucede más allá del escenario: interacciones espontáneas con los artistas, momentos destacados de moda, reacciones a los premios y momentos espontáneos que definen la noche. Desde la tarde hasta la ceremonia de premiación, esta transmisión continua convierte cada momento destacado en un momento inmersivo para los fans.

Las presentaciones prometen abarcar todo el espectro musical. Artistas legendarios y contemporáneos se presentan en el escenario, asegurando que haya algo para cada fan: desde los estilos románticos de Romeo Santos y Ha-Ash, hasta el ritmo urbano de Eladio Carrión y Lunay, y colaboraciones entre géneros que reflejan la trayectoria global de la música latina. El cartel es un testimonio de la diversidad de la comunidad y el impacto de los artistas en la cultura.

Además de las presentaciones, Premio Lo Nuestro otorgará reconocimientos especiales que honran trayectorias y legados. La influencia de Arcángel en la música urbana le valió el Premio Ícono Urbano, mientras que Juanes recibió el Premio a la Trayectoria. Los Bukis, Paloma San Basilio y Manolo Díaz también fueron reconocidos con honores que celebran sus contribuciones perdurables y su impacto visionario.

Los nominados

Bad Bunny , Rauw Alejandro, Myke Towers y Carin León, lideran el campo de 10 nominaciones cada uno, según las listas oficiales de nominaciones publicadas por TelevisaUnivision.

El empate confirma el continuo dominio de las superestrellas masculinas puertorriqueñas en las categorías más influyentes de los premios y consolida a León como el hombre líder de la música mexicana.

Entre los álbumes, el reconocimiento está más fragmentado de lo que sugieren las cifras principales. "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny y "Cosa Nuestra" de Rauw Alejandro están nominados a Álbum del Año, pero ninguno domina las categorías numéricamente. Los proyectos discográficos más reconocidos son "Island Boyz" de Myke Towers y "Palabra de To's (Seca)" de Carín León, cada uno con dos nominaciones en categorías generales y específicas de género, la cifra más alta para un álbum este año.

A través de plataformas y pantallas, la velada está estructurada para brindar al público un acceso sin precedentes. Independientemente de cómo prefieran sintonizar la transmisión, el flujo desde la llegada hasta la entrega de premios, desde los momentos destacados de la alfombra roja hasta el corazón de la ceremonia, está diseñado para sentirse como una narrativa única y electrizante, que captura no solo quién gana, sino también cómo se desarrolla el momento cultural.

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro refleja el amplio alcance y la naturaleza cambiante de la música latina actual: un tapiz de sonido, herencia y celebración compartida que se desarrolla en vivo en tiempo real e invita a todos a participar de la historia.