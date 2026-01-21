La estrella del momento entre los actores en internet es Byeon Woo Seok, quien causó sensación en internet tras su aparición en la Semana de la Moda de Milán. Allí aprovechó la oportunidad para presenciar la colección masculina de Prada Otoño/Invierno 2026. Muchos publicaron videos de la ocasión en línea.

Durante el evento, Byeon lució una camisa de punto rosa claro sobre una camisa interior abotonada con un sutil diseño de volantes, junto con unos clásicos pantalones negros. Su look se completó con un cabello oscuro ligeramente despeinado y un maquillaje ligero para mantenerlo limpio pero elegante. Sin embargo, su alta estatura y su aspecto sereno destacaron al observar el desfile.

Gran parte de la conversación, según lo informado por AllKpop , fue sobre la belleza y la calidad de modelo que irradia Byeon, centrándose en lo bien que parecía encajar en el entorno de la moda, según los internautas que señalaron lo bien que funcionaban sus rasgos dentro del esquema de colores suaves y cuánto contribuía su postura a esa imagen refinada.

En una reacción centrada en su apariencia general, un internauta comentó: "Parece un modelo de pasarela actual, el rosa le sienta de maravilla". Otro espectador destacó su estilo y físico, escribiendo: "Su cabello y maquillaje, especialmente hoy, se ven muy propios de un modelo de pasarela. (p) Me preguntaba si había perdido mucho peso, luego vi el video, vi su espalda y ¡guau!".

Algunas respuestas se centraron en el tono emocional de sus imágenes. Un comentario decía: "Cuando Byeon Woo Seok transmite esa sensación de fragilidad y nostalgia, es totalmente de mi gusto. Es guapísimo". Otro añadió: "Esa última foto es realmente elegante".

Varios espectadores llamaron la atención sobre su postura y proporciones físicas. Un internauta comentó: "Su postura y físico son geniales, pero su cara es de bebé, bonita y adorable, jaja". Otro escribió: "Se ve muy delgado, pero como mide 190 cm, su figura es enorme. ¡Miren qué ancha es su espalda!".

Otros comentaron lo sereno que parecía incluso en momentos espontáneos. Una reacción decía: "Tenía calambres, así que cruzó las piernas, pero su espalda sigue recta; parece una pose de sesión de fotos, jaja". Otro dijo: "Su rostro y su postura son lo máximo...".

Otros comentarios elogiaron el estilo general. Un internauta escribió: "El atuendo es sencillo, así que el peinado se ve elegante y es adorable, jaja, y la camisa a juego que lleva debajo es preciosa". Otro concluyó: "Tiene un aire elegante".

Mientras tanto, las fotos que muestran la dramática diferencia de altura entre el actor Byeon Woo Seok y Stray Kids se han vuelto virales, dejando a los internautas atónitos.

Como informa Koreaboo , las imágenes, que incluso resaltaron la disparidad del soporte del micrófono, generaron incredulidad y diversión en línea, y los fanáticos notaron la altura de más de 190 cm de Byeon Woo Seok en comparación con el rango promedio de 160 cm de Stray Kids.