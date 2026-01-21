La rapera Nicki Minaj regresó al ojo público tras la reaparición de un mensaje publicado en Facebook en 2018, en el que relató que llegó a Estados Unidos "como inmigrante ilegal a los cinco años". El texto, escrito en el contexto de la política de separación familiar impulsada entonces por la administración de Donald Trump, fue compartido nuevamente en redes sociales, coincidiendo con el apoyo público reciente de la artista al mandatario y su participación en eventos conservadores.

En ese mensaje de 2018, Minaj escribió: "Llegué a Estados Unidos como inmigrante ilegal cuando tenía cinco años. No puedo imaginar el horror de estar en un país extraño y que te separen de tus padres. Por favor, detengan esto", en referencia directa a la política de separación de familias migrantes en la frontera sur. La publicación fue citada en su momento por medios como Univision y volvió a circular este mes en plataformas como X y Facebook, sin que la artista haya desmentido su autenticidad.

Nicki Minaj nació en Trinidad Tobago.

El nuevo contexto político que rodea a Minaj se consolidó tras su aparición en AmericaFest, la conferencia anual organizada por Turning Point USA, grupo conservador fundado por Charlie Kirk. Durante una conversación en el escenario, Minaj elogió abiertamente a Trump y al vicepresidente J.D. Vance. Según People, la rapera afirmó: "Tengo un gran respeto por el presidente Trump y por lo que ha hecho. Mucha gente no se siente representada y él les ha dado una voz". Las declaraciones fueron difundidas por asistentes y medios estadounidenses.

Nicki Minaj & Erika Kirk at Turning Point USA AmFest 2025 Full Segment pic.twitter.com/J7gIbkoXCS — ONIKA LIVE (@ONIKALIVE) December 21, 2025

La combinación entre ese respaldo político y el resurgimiento de su testimonio migratorio dio paso a reacciones documentadas en redes y plataformas de activismo digital. Una petición publicada en Change.org bajo el título "Deport Nicki Minaj" acumuló decenas de miles de firmas en cuestión de días, de acuerdo con Billboard, con argumentos que señalaban la contradicción entre su historia personal y su respaldo a una agenda política asociada a políticas migratorias más restrictivas.

Días después de su participación en AmericaFest y del aumento de mensajes críticos, Minaj desactivó su cuenta de Instagram, según confirmó People. La artista no emitió un comunicado formal explicando la decisión ni respondió directamente a la petición de deportación. Su cuenta en X permaneció activa, donde continuó interactuando con seguidores y críticos.

Hasta ahora, Nicki Minaj no ha aclarado públicamente cómo concilia su experiencia personal como inmigrante con su apoyo a Trump ni ha hecho declaraciones recientes sobre las políticas actuales de ICE. El episodio queda documentado a partir de hechos verificables: un mensaje antiguo recuperado, declaraciones públicas recientes, reacciones cuantificables en plataformas digitales y una retirada temporal de redes sociales, sin que exista evidencia de consecuencias legales o migratorias para la artista.