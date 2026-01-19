Nicki Minaj ha sido duramente criticada tras lanzar un insulto homofóbico al periodista Don Lemon en la plataforma social X, en reacción a su cobertura de una protesta dentro de una iglesia de Minnesota. La rapera publicó una serie de mensajes en mayúsculas criticando el reportaje de Lemon desde la Iglesia Cities en St. Paul, donde manifestantes interrumpieron un servicio dominical para protestar por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una publicación utilizó un término despectivo dirigido a Lemon, quien es abiertamente gay, en lo que se ha convertido en uno de los momentos más comentados del día en redes sociales entre famosos.

Lemon, expresentador de CNN que ahora trabaja de forma independiente, había estado transmitiendo en vivo y entrevistando a los participantes mientras los manifestantes coreaban consignas y confrontaban a los fieles dentro de la iglesia. Las manifestaciones formaban parte de un malestar más amplio en Minnesota tras el asesinato a tiros de Renee Good a manos de un agente de ICE a principios de este mes. Algunos comentaristas conservadores y voces afines a MAGA pidieron acciones legales contra Lemon por su presencia durante la interrupción, argumentando que influyó en la interrupción del servicio.

DON ‘COCK SUCKIN’ LEMON IS DISGUSTING.



HOW DARE YOU?



I WANT THAT THUG IN JAIL!!!!!



HE WOULD NEVER DO THAT TO ANY OTHER RELIGION.



LOCK HIM UP!!!!! pic.twitter.com/xoQBl9KDJY — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 19, 2026

The world is watching. pic.twitter.com/R9Ukb21oZP — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 19, 2026

El intercambio ha reavivado el escrutinio sobre la postura política reciente de Minaj, que ha incluido su apoyo abierto al expresidente Donald Trump y comentarios controvertidos sobre temas culturales. Los críticos afirman que los comentarios de la rapera podrían alienar a parte de su audiencia, en particular a la comunidad LGBTQ+, que históricamente ha sido un segmento importante de su base de fans. Sin embargo, sus seguidores han defendido su derecho a cuestionar la cobertura mediática que percibe como injusta. A medida que las reacciones continúan desarrollándose en línea y en la prensa, el incidente pone de relieve el amplio debate cultural sobre la influencia de las celebridades en la cobertura política y social.