El príncipe Harry nombró al príncipe William y a la princesa de Gales en una emotiva declaración testifical, describiendo lo que él llama una vida de aterradora intrusión durante su caso de escuchas telefónicas contra un importante editor de periódicos.

El duque de Sussex regresó al Tribunal Superior esta semana como demandante en su batalla legal contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y The Mail on Sunday. Compareció ante el Tribunal 76 no con un papel protocolario, sino como particular buscando responsabilidades por presunta recopilación ilegal de noticias.

En una declaración testifical de 23 páginas presentada ante el tribunal, el príncipe Harry detalló el impacto personal del intenso escrutinio mediático y afirmó que la experiencia había dañado la confianza en su familia. Mencionó explícitamente a su hermano, el príncipe Guillermo , y a su cuñada, Catalina, princesa de Gales, al explicar el impacto general de la intrusión de la prensa en sus vidas.

La declaración describió años de vigilancia y angustia, que según Harry moldearon su visión del mundo y alimentaron una profunda ansiedad. Presentó el relato como algo más que un simple documento procesal, calificándolo como un registro de miedo y daño emocional constantes.

El príncipe Harry ha unido fuerzas con otros demandantes de alto perfil, como Sir Elton John, Elizabeth Hurley y la baronesa Doreen Lawrence. El grupo alega que ANL Titles llevó a cabo una campaña "clara, sistemática y sostenida" de recopilación ilegal de información. Las denuncias incluyen escuchas telefónicas, el uso de investigadores privados y la obtención de información médica confidencial mediante engaños.

ANL ha rechazado las acusaciones y continúa calificándolas de infundadas y difamatorias.

Un vínculo bajo el microscopio: La narrativa entre hermanos tensos

La esencia del testimonio de Harry reside en la erosión de su otrora inquebrantable vínculo con el Príncipe de Gales. En su declaración, el Duque reflexionó sobre una época en la que los hermanos eran los principales confidentes el uno del otro, una relación que, según él, fue sistemáticamente desmantelada por la intrusión de la prensa sensacionalista.

"Como hermanos, naturalmente discutíamos aspectos personales de nuestras vidas", escribió Harry, "ya que nos confiábamos el uno al otro la información altamente sensible que compartíamos sobre nuestras vidas privadas, familiares y profesionales".

Harry alega que la publicación de detalles íntimos, incluyendo conversaciones privadas sobre fotografías de su difunta madre, la princesa Diana , solo pudo haberse logrado por medios ilícitos. Las menciones a la princesa de Gales fueron notablemente breves, referidas simplemente como "Su Alteza Real la Princesa de Gales, esposa de mi hermano", una expresión quisquillosa que algunos observadores creen que refleja el estado actual de sus relaciones personales.

El Duque también detalló el contacto regular que mantuvo con su padre, el rey Carlos, durante el período en cuestión. Expresó especial horror ante la idea de que los mensajes de voz dejados en el teléfono fijo del Rey por él mismo y otros miembros del personal de la Casa Real estuvieran siendo interceptados, describiendo su contenido como "muy personal" y "sensible".

La paranoia de la vigilancia: el impacto humano del hackeo

Más allá de las menciones reales de alto nivel, el testimonio de Harry pintó un panorama desgarrador del costo psicológico de vivir bajo la lupa de la prensa sensacionalista. Habló de una "persecución incesante" y una "obsesión" de la prensa por mantenerlo bajo vigilancia constante.

Esta atmósfera, afirmó, lo llevó a un estado de "paranoia increíble", lo que le hizo aislarse y dudar incluso de sus amigos más cercanos.

"Es inquietante sentir que cada uno de mis movimientos, pensamientos y sentimientos estaba siendo rastreado y monitoreado solo para que el Mail lucrara con ello", declaró en su declaración escrita. El juicio, que se prevé que dure hasta diez semanas, verá a Harry testificar durante un día completo de contrainterrogatorio este jueves.

A pesar de la gran carga emocional del proceso, la distancia geográfica y emocional dentro de la familia persiste. Aunque el rey Carlos regresó ayer a Londres para asistir a compromisos en Lancaster House, no hay planes para una reunión padre-hijo.

De igual manera, el príncipe Guillermo se mantiene a distancia, sin reuniones programadas entre los hermanos. A medida que la batalla legal llega a su capítulo final, el príncipe parece más decidido que nunca a exigir responsabilidades a los medios de comunicación, incluso si eso implica relatar los capítulos más dolorosos de su vida real.