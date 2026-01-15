Los rumores han circulado durante semanas, pero una nueva revelación de allegados a la pareja real sugiere que algo muy significativo podría estar gestándose. Según fuentes cercanas, es poco probable que el príncipe Harry, de 41 años, traiga a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, al Reino Unido a menos que su esposa Meghan Markle los acompañe, lo que marcaría lo que podría ser un regreso trascendental para la familia tras años de ausencia.

El momento de tal posible visita familiar depende completamente de un factor crucial: si Harry recupera con éxito su derecho a la seguridad financiada por la policía en suelo británico. El duque de Sussex ha solicitado formalmente una revisión de sus medidas de seguridad, y se espera que se anuncie una decisión en las próximas semanas, lo que podría allanar el camino para que toda la familia regrese al país del que se han mantenido a distancia.

Si la revisión de seguridad arroja un resultado positivo, Meghan haría su primer viaje al Reino Unido desde septiembre de 2022, mientras que sus hijos regresarían por primera vez desde junio de 2022. Esa visita de verano de hace casi cuatro años parece historia antigua en términos de la evolución de la relación de la familia con la monarquía y el país.

La importancia de la unidad familiar para Harry y Meghan

Una fuente cercana a los Sussex compartió comentarios reveladores sobre la relación de la pareja con la familia y su labor filantrópica conjunta. "Creo que ella volvería con él y los niños", dijo la fuente. "Les encanta hacer cosas en familia siempre que pueden, y cuando hacen algo filantrópico en pareja, suelen llevarse a los niños en privado. No veo por qué él vendría con los niños sin ella".

Esta observación subraya una verdad fundamental sobre el funcionamiento del duque y la duquesa: se consideran una sociedad unida, sobre todo en lo que respecta a las decisiones que afectan a sus hijos y a sus iniciativas benéficas. La idea de que Harry cruce el Atlántico hacia el Reino Unido con Archie y Lilibet dejando atrás a Meghan simplemente no se ajusta a su filosofía familiar.

¿Cuándo podrían el príncipe Harry y su familia regresar al Reino Unido?

El calendario inmediato ofrece una ocasión importante este mes. Harry tiene previsto viajar a Londres para el inicio de su demanda legal ante el Tribunal Superior contra Associated Newspapers, cuyo inicio está previsto para la próxima semana. Sin embargo, no se espera que Meghan ni sus hijos lo acompañen en este viaje, ya que el juicio representa una obligación legal más que un asunto familiar o filantrópico.

La verdadera oportunidad para una reconciliación familiar plena podría materializarse en julio, cuando la pareja asista a las celebraciones de la cuenta regresiva de un año para los Juegos Invictus de 2027. Este evento, tan estrechamente vinculado a la misión personal y la labor benéfica de Harry, representa la ocasión perfecta para que Meghan y sus hijos regresen junto a él de forma significativa. La cuenta regresiva para los Juegos Invictus encajaría a la perfección con su filosofía compartida de participación familiar en sus iniciativas públicas.

La cuestión ahora recae completamente en manos de los tribunales y las evaluaciones de seguridad. Si la apelación de Harry para obtener protección policial prospera, y si la pareja decide que es el momento adecuado para un regreso familiar, 2026 podría ver finalmente a los Sussex pisar suelo británico juntos como una unidad completa. Hasta entonces, seguirán las especulaciones sobre si esta fracturada relación familiar podrá repararse con el simple acto de regresar a casa.