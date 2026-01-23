Ryan Seacrest ha estado recibiendo mucha atención últimamente, y no solo por sus presentaciones. Tras asumir el cargo de nuevo presentador de "Celebrity Wheel of Fortune" en septiembre de 2024, los fans inmediatamente comenzaron a hablar de lo diferente que se ve. Algunos se preguntaban si se había operado; otros supusieron que se trataba simplemente de cambios en su estilo de vida.

Según NickiSwift, el Dr. Brandon Richland, cirujano plástico certificado, opinó sobre el asunto. Cree que hay algo más que el simple hecho de envejecer: quizás algo de pérdida de peso, o incluso algunos retoques estéticos.

"Para comprender los cambios faciales de una persona famosa como Seacrest, debemos mirar más allá del envejecimiento natural", dijo Richland. "Estamos analizando la intersección clínica del manejo del volumen, la laxitud de los tejidos blandos, los tratamientos cosméticos y la atrofia inducida por el estilo de vida".

Richland revisó fotos de Seacrest, comenzando en 2005. En aquel entonces, Seacrest tenía unos 30 años y, según Richland, no mostraba signos evidentes de cirugía estética. Para 2011, Seacrest parecía haber entrado en lo que el médico llamó una "fase de mantenimiento de alto rendimiento", posiblemente con bótox, rellenos dérmicos en las mejillas y rejuvenecimiento cutáneo.

"Su rostro permanece elevado, pero hay una sospechosa falta de líneas estáticas para un hombre de unos 30 años con una agenda tan exigente y estresante", señaló Richland.

Para 2025, la apariencia de Seacrest había cambiado significativamente, pero Richland atribuye la transformación principalmente a la pérdida de peso, más que a la cirugía. "Si bien es posible que se deba a un cambio metabólico extremo, dada la prevalencia de GLP-1 como Zepbound u Ozempic, es mucho más probable que se trate de este último", afirmó, refiriéndose a los populares medicamentos para bajar de peso. La rápida pérdida de grasa en la zona inferior de las mejillas y la zona temporal, combinada con el envejecimiento natural, puede crear una apariencia demacrada o "descuidada".

Las reacciones en redes sociales reflejaron la preocupación por la apariencia de Seacrest. Un espectador comentó en un video de " Good Morning America ": "¿Por qué está tan delgado? Parece demacrado". Otro escribió: "Ryan se ve tan enfermo y viejo".

Seacrest ha hablado abiertamente sobre su trayectoria en el mundo de la salud y el fitness. "Ejercitarse demasiado, comer mejor, entrenar demasiado", bromeó en Entertainment Tonight , describiendo los esfuerzos que realizó para cumplir 50 años en 2024.

Richland dijo que Seacrest podría mantener una apariencia facial más saludable mientras continúa su proceso de pérdida de peso. "Le sugeriría un tratamiento con un bioestimulador como Sculptra, que genera colágeno con el tiempo en lugar de simplemente rellenar un hueco", explicó. "Un minilifting también podría ayudar. Solo el tiempo dirá si decide optar por estas opciones".