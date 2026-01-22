El mundo de la moda le da el adiós público este viernes a Valentino Garavani, el legendario diseñador de moda italiano cuyo nombre se convirtió en sinónimo de elegancia y lujo atemporales, quien murió el 19 de enero de 2026 a la edad de 93 años en su casa de Roma, según confirmó su fundación.

La causa de su muerte no ha sido revelada oficialmente, aunque los informes indican que falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.

Valentino fue una de las figuras más influyentes de la moda mundial durante casi cinco décadas, vistiendo a la realeza, estrellas de cine y miembros de la alta sociedad y dejando un legado que transformó la alta costura.

Un imperio de la moda y un legado de mil millones de dólares

Al momento de su muerte, la fortuna personal de Valentino se estimaba en unos mil 500 millones de dólares, acumulada a través de su célebre imperio de la moda y decisiones estratégicas de negocio. Según informes financieros, esta riqueza se basó en el prestigio de la alta costura, la expansión de las líneas de prêt-à-porter y la monetización a largo plazo de la marca.

Un hito financiero fundamental se produjo a finales de la década de 1990, cuando Valentino y su socio de muchos años, Giancarlo Giammetti, vendieron el Valentino Fashion Group al conglomerado italiano HdP por aproximadamente 300 millones de dólares.

A pesar de retirarse del diseño activo a principios de la década de 2000, Valentino continuó beneficiándose de acuerdos de licencia y se convirtió en una marca global que siguió siendo un símbolo del lujo en todo el mundo.

Sobre sus herederos se sabe poco. Valentino no tiene hijos y nunca ha hecho público un testamento ni un esquema sucesorio. Tampoco existe información confirmada sobre fideicomisos, fundaciones o beneficiarios designados que permitan identificar herederos concretos.

Su histórico socio y compañero de vida, Giancarlo Giammetti, fue clave en la construcción del imperio Valentino y sigue vinculado a proyectos culturales y filantrópicos relacionados con el diseñador, pero no hay confirmación oficial de que sea heredero legal de su patrimonio personal.

De Voghera a Roma: el ascenso de un icono del estilo

Nacido como Valentino Clemente Ludovico Garavani el 11 de mayo de 1932 en Voghera, al norte de Italia, su fascinación por la moda lo llevó a estudiar diseño en Milán y posteriormente en París. Perfeccionó su arte en algunas de las casas de alta costura más prestigiosas antes de regresar a Italia para fundar su propia marca.

En 1960, fundó Valentino SpA y abrió un taller en Roma que rápidamente captó la atención internacional. Durante las décadas siguientes, sus diseños adornaron capitales europeas y alfombras rojas de todo el mundo, consolidando la moda italiana junto con la alta costura parisina.

Estilo característico y momentos icónicos de la moda

Valentino fue reconocido por su sofisticado enfoque del diseño: siluetas románticas, sastrería meticulosa y telas que celebraban la belleza femenina. Entre los momentos que definieron su carrera:

Rojo Valentino: Quizás su contribución más perdurable a la moda fue el intenso tono escarlata que llegó a conocerse como " rojo Valentino" . El protagonismo del color en sus colecciones comenzó a finales de la década de 1950 y se mantuvo como un sello distintivo a lo largo de su carrera, simbolizando glamour y dramatismo.

Quizás su contribución más perdurable a la moda fue el intenso tono escarlata que llegó a conocerse como " . El protagonismo del color en sus colecciones comenzó a finales de la década de 1950 y se mantuvo como un sello distintivo a lo largo de su carrera, simbolizando glamour y dramatismo. Hollywood y la corte real: Valentino diseñó para una constelación de mujeres de alto perfil. Entre ellas, se encontraba el elegante vestido de encaje que Jacqueline Kennedy Onassis lució en su boda con Aristóteles Onassis en 1968, así como los conjuntos que lucieron Elizabeth Taylor, Julia Roberts y Cate Blanchett en grandes eventos.

Valentino diseñó para una constelación de mujeres de alto perfil. Entre ellas, se encontraba el elegante vestido de encaje que Jacqueline Kennedy Onassis lució en su boda con Aristóteles Onassis en 1968, así como los conjuntos que lucieron Elizabeth Taylor, Julia Roberts y Cate Blanchett en grandes eventos. Reconocimiento internacional: A lo largo de la década de 1970 y posteriormente, las creaciones de Valentino fueron las favoritas en las alfombras rojas y la alta sociedad, lucidas tanto por la realeza como por celebridades. Su reputación de elegancia convirtió su trabajo en un clásico en los Premios de la Academia, galas y eventos de estado.

Estos momentos no sólo capturaron la imaginación del público sino que también consolidaron el estatus de Valentino como un maestro de la alta costura romántica cuya influencia se extendió mucho más allá de la pasarela.

Filantropía e impacto cultural

Más allá de la moda, Valentino contribuyó a la educación artística y la preservación cultural a través de la Fondazione Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, que apoyó iniciativas benéficas relacionadas con el diseño y el patrimonio.

Una despedida legendaria

Valentino se retiró del diseño activo en 2007, celebrando su último desfile de alta costura en París en enero de 2008. Desde entonces, su marca ha continuado bajo sucesivos directores creativos, preservando la elegancia y el prestigio que hicieron de su nombre sinónimo de lujo.

Valentino Garavani falleció el lunes 19 de enero de 2026 en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos.

El velatorio se celebró en PM23, Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 h.

El funeral tiene lugar hoy el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, Piazza della Repubblica 8, en Roma, a partir de las 11:00 h. Se espera la asistencia de amigos, familiares y figuras del mundo de la moda para rendir homenaje al diseñador que definió la alta costura moderna.

El legado de Valentino perdura no solo en el terciopelo y la seda de sus vestidos, sino también en los inolvidables momentos de la alfombra roja, los compromisos reales y los hitos culturales que llevan su sello. Más allá de los vestidos, deja tras de sí una filosofía imperecedera de elegancia, romanticismo y refinamiento. Su meticulosa atención al detalle, su instinto para el glamour y su habilidad para transformar las telas en arte inspiraron a generaciones de diseñadores y cautivaron al público de todo el mundo.

Mientras el mundo de la moda hace una pausa para reflexionar, Valentino sigue siendo un símbolo atemporal de sofisticación, un visionario cuya influencia seguirá brillando mucho después de su última aparición.