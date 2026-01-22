Más de diez años después del lanzamiento de 21, el álbum de Adele ha cruzado sigilosamente una frontera legendaria: ahora es el álbum más vendido de una artista femenina de todos los tiempos, superando la banda sonora de The Bodyguard de Whitney Houston.

Los datos actualizados, según The Sun, revelan que 21 ha alcanzado el equivalente a 56.375 millones de ventas a nivel mundial. Esto es apenas un poco superior a El Guardaespaldas, que ostentaba el récord durante años con 56.372 millones desde su lanzamiento en 1992.

Las cifras se calcularon utilizando el concepto de ventas proporcionales a la popularidad (CSPC), que es un método que tiene en cuenta una combinación de ventas de álbumes físicos, descargas digitales y datos de streaming para llegar a resultados comparables entre diferentes eras musicales.

Un disco que se negó a bajar el ritmo

Inicialmente, 21 no fue visto como un álbum cuando se lanzó en 2011. En cambio, fue como una llama lenta y ardiente que progresivamente ganó fuerza a medida que la gente hablaba de él y formaba un vínculo emocional con él, en lugar de perseguir un sencillo o una tendencia.

Canciones como "Someone Like You", "Rumor Has It" y "Turning Tables" se reprodujeron en varias estaciones de radio y se agregaron a listas de reproducción de transmisión, lo que ayudó a que el álbum se mantuviera comercialmente viable durante mucho tiempo después de su lanzamiento.

El productor y compositor Ryan Tedder, quien participó en la escritura de varias canciones del álbum, compartió sus pensamientos sobre la ocasión a través de una publicación de Instagram.

Mirando hacia atrás, dijo: "Creo que es seguro decir que NINGUNO de nosotros involucrado en este álbum, incluida Adele, realmente nos dimos cuenta de lo que éramos parte durante ' 21 '".

Tedder añadió que el equipo simplemente intentaba mantener el ritmo creativo, explicando que "se lo estaban pasando genial y corrían como locos para seguir el ritmo de Adele y terminar la música". Señaló que el sonido se distinguía del pop convencional de la época y que no había garantía de éxitos evidentes, solo confianza en la música misma.

A pesar de celebrar el logro, Tedder reconoció el peso del récord superado por Adele, calificando a The Bodyguard como "uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos" y añadiendo simplemente: "Whitney... sin palabras".

El álbum que lo cambió todo, incluida Adele

Si bien 21 transformó la carrera de Adele, la cantante admitió anteriormente que su éxito tuvo consecuencias inesperadas.

En una entrevista de 2015 con el programa australiano "60 Minutes", dijo, según Billboard , en ese momento: "Hay elementos de lo que le sucedió a 21 que me asustaron y se salieron de control".

Describió el crecimiento del álbum como algo que escapaba a su control, afirmando que "creció por sí solo y corrió maratones". La experiencia, explicó, la dejó preguntándose cómo seguir con un éxito tan abrumador.

"¿Cómo voy a escribir y grabar un álbum con el que la gente se identifique? No lo sé", dijo en aquel momento, y luego añadió que se distanció del proyecto para crear música que volviera a sentirse arraigada.

Un paso estrecho de un gigante de larga data

La banda sonora de "El Guardaespaldas" de Houston ha sido un referente en la industria durante más de tres décadas. Estrenada junto con la película homónima, incluía algunas de sus grabaciones más memorables, como "I Will Always Love You", "I Have Nothing", "I'm Every Woman" y "Run to You".

Houston, quien murió en 2012 a los 48 años, sigue siendo uno de los artistas con más ventas en la historia de la música, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Otros álbumes que completan el nivel más alto de todos los tiempos incluyen lanzamientos de Shania Twain, Celine Dion, Alanis Morissette, Madonna, Lady Gaga y Taylor Swift , pero ninguno ha mantenido el mismo impulso comercial a largo plazo como 21 .