Los entresijos de las amistades más destacadas de Hollywood han salido a la luz pública tras la revelación de correspondencia privada. Documentos legales recién publicados han revelado una serie de mensajes de texto entre Taylor Swift y Blake Lively.

Estos intercambios sugieren que Swift jugó un papel crucial en la revitalización de un proyecto cinematográfico que Lively temía muerto. La revelación surge en medio del escrutinio legal en curso sobre la conducta profesional de Lively y su historial de colaboración con el director Justin Baldoni.

Según los intercambios, hechos públicos por el juez que lleva el caso de Lively contra Baldoni en relación a la película It Ends With Us, Lively le pidió a Swift "un gran favor": que le dijera al director "tonto" que estaba "emocionada por la película" y que ya había leído el libro y estaba "enloqueciendo" por la escena que Lively le envió.

"Es un payaso y ahora se cree escritor, consiguió esta reescritura y me dijo que aprecia mi pasión. Eso es todo", añadió Lively.

La estrella instó a la cantante pop a elogiarlos por lo que hacían y a reconocer el mérito del director "como si los hubiera escrito conmigo" porque "llegará muy lejos". Entonces Lively bromeó: "Ya me sacaste una película de la tumba una vez".

Lively le dijo más tarde a Swift: "Hoy estuviste increíblemente heroica" porque, según se decía, el director "payaso" se lo estaba tragando todo. Luego añadió que "se ganó la lotería porque la cantante era la mejor amiga del mundo".

"Me gané la lotería", respondió Swift. "¡Eres la persona más genial del mundo y te caigo bien!"

La participación de la estrella del pop fue un punto de inflexión para la película sin título. Supuestamente, la influencia de Swift impulsó el proyecto tras su cancelación.

Los internautas creen que Swift salva 'A Simple Favor' de Lively

La falta de títulos específicos en los textos ha generado intensa especulación en redes sociales sobre qué proyecto de Lively salvó Swift. Muchos fans y expertos de la industria apuntan a la producción de "A Simple Favor" , protagonizada por Lively y Anna Kendrick.

Rumores de una guerra fría entre Kendrick y Lively han circulado durante años, lo que ha llevado a muchos a creer que Swift actuó como mediadora durante un período difícil. Los internautas sugieren que la "tumba" mencionada en los textos se refiere al estancamiento creativo causado por la supuesta fricción entre las dos actrices principales.

"Todo el mundo dice "Un simple favor "", comentó uno. Otro añadió: "Yo también lo creo, porque Blake discutió con Anna".

Sin embargo, Paul Feig, quien dirigió la película de 2018 y su secuela de 2025 Another Simple Favor, negó el rumoreado feudo entre las dos actrices, aclarando que no hubo ningún drama en el set.

Cualquier controversia es buena. Siempre digo: "La falta de prensa es mala prensa", dijo en un episodio del podcast Amy & TJ de iHeartRadio. "Pero conozco a esta gente, y me cae tan bien con quienes trabajo, que quiero defenderlos cuando alguien simplemente miente descaradamente. Me vuelve loco".

Dragones defensivos y las consecuencias de la batalla de Baldoni

Según informes, la lealtad de Swift a Lively se extendió a las disputas profesionales de la actriz con su coprotagonista de It Ends with Us , Justin Baldoni. Fuentes indican que Swift actuó como un "dragón defensivo" para Lively, ofreciéndole apoyo vocal durante sus ampliamente publicitadas diferencias creativas.

Sin embargo, informes recientes sugieren que la intensidad de la batalla legal y la reacción pública han provocado un cambio en su vínculo. Si bien siguen siendo cercanos, algunos allegados afirman que la relación se ha convertido en una amistad más distante a medida que continúan las consecuencias legales, informó Page Six .

En documentos judiciales, Baldoni afirmó que Lively se haría cargo de It Ends With Us, la película adaptada de Colleen Hoover que él dirigió. Afirmó que Lively utilizó su conexión con Swift para obtener control creativo. Fuentes dijeron que la multimillonaria cantante no estaba contenta con la situación.

"Siempre estará furiosa por cómo Blake la usó claramente para obtener influencia y ventaja en sus tratos con Justin. Detesta que Blake siquiera pensara así, y mucho menos que escribiera lo que escribió en ese mensaje", declaró una fuente anónima a Page Six en junio de 2025.

Swift no ha sido vista con Lively desde hace varios meses. Ambas eran amigas desde 2015, pero una fuente cercana declaró a People en agosto de 2025 que no se hablaban, añadiendo que el conflicto entre Lively y Baldoni había interrumpido su amistad.

Informes anteriores afirmaron que Lively y Ryan Reynolds no serían invitados a la boda de Swift y Travis Kelce.

El representante de Swift sostuvo que ella no tuvo ninguna participación en el proyecto de Baldoni y Lively más allá de licenciar su canción 'My Tears Ricochet' para su uso en una de las escenas del tráiler.