Una intensa ráfaga de frío ártico que se está extendiendo por Estados Unidos esta semana ha provocado advertencias de frío extremo en varias regiones, y los meteorólogos también han advertido sobre un efecto secundario raro e inquietante.

El rápido descenso de las temperaturas podría provocar "terremotos de hielo", un fenómeno invernal poco conocido capaz de producir fuertes estruendos y breves temblores de tierra que pueden sentirse como pequeños terremotos. Partes del Medio Oeste, incluyendo el área de Chicago, se encuentran entre las regiones que se vigilan de cerca a medida que la sensación térmica desciende a niveles peligrosos.

Se emite una advertencia de frío extremo a medida que las temperaturas descienden

Los servicios meteorológicos han emitido avisos de frío extremo y se pronostica que las temperaturas del aire tendrán dificultades para alcanzar los cero grados, mientras que se espera que la sensación térmica descienda 30 grados o más bajo cero en algunas zonas.

La ola de frío se debe a una oleada de aire ártico que se desplaza hacia el sur, lo que crea condiciones que suponen graves riesgos para la salud y sobrecargan las infraestructuras. Los meteorólogos afirman que la naturaleza brusca y repentina del descenso de la temperatura es una preocupación clave, sobre todo durante la noche, cuando el enfriamiento rápido puede tener efectos inusuales en tierra.

¿Qué son los terremotos de hielo y cómo se forman?

Los terremotos de hielo, también conocidos como criosismos, ocurren cuando la humedad atrapada en el suelo o la roca se congela con extrema rapidez. Al congelarse, el agua se expande, generando presión hasta que el suelo se agrieta.

Esa liberación repentina de energía puede producir un fuerte chasquido o un estruendo, así como ligeras vibraciones que pueden sentirse en interiores. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los sismos de hielo no son terremotos reales ni están vinculados a la actividad tectónica, pero aun así pueden ser alarmantes para quienes los experimentan.

Por qué esta ola de frío aumenta la preocupación por los terremotos de hielo

Los meteorólogos dicen que el riesgo de terremotos de hielo aumenta cuando las temperaturas caen rápidamente en lugar de gradualmente.

Según NBC Chicago , el área de Chicago experimentará frío extremo esta semana, y ese rápido descenso de la temperatura podría crear las condiciones propicias para una congelación repentina bajo la superficie y, potencialmente, desencadenar sismos de hielo. Si bien los sismos de hielo son poco comunes, se han reportado eventos similares durante períodos anteriores de frío extremo, que a menudo sorprendieron a los residentes debido al ruido y los temblores repentinos.

Factores que podrían limitar la actividad sísmica

A pesar de las advertencias, los expertos señalan que varios factores podrían reducir la probabilidad de sismos de hielo. Las temperaturas del suelo en algunas zonas del Medio Oeste ya están cerca del punto de congelación, lo que significa que gran parte de la humedad del suelo podría estar congelada.

Además, la capa de nieve puede actuar como una capa aislante, ralentizando el proceso de congelación y reduciendo la posibilidad de una expansión repentina. Por lo tanto, las zonas con nieve más profunda podrían ser menos propensas a este fenómeno, incluso durante las alertas de frío extremo.

¿Qué estados corren mayor riesgo?

El mayor riesgo de sismos de hielo se concentra en las regiones que experimentan las caídas de temperatura más pronunciadas. El Medio Oeste y la parte alta de los Grandes Lagos, incluyendo Illinois, Wisconsin, Minnesota y Michigan , se encuentran entre las zonas bajo alertas o avisos de frío extremo.

Partes de las llanuras del norte, como Dakota del Norte y Dakota del Sur, también se enfrentan a peligrosas sensaciones térmicas. Otros estados más al sur y al este podrían evitar sismos de hielo, pero aún se enfrentan a condiciones invernales severas, con nieve y hielo.

Lo que los residentes podrían notar

Quienes experimentan un terremoto de hielo a menudo informan de un único y fuerte estallido o de una serie de crujidos agudos, a veces acompañados de breves vibraciones.

Los sonidos se han confundido con explosiones o pequeños terremotos, lo que ha provocado llamadas a los servicios de emergencia durante olas de frío anteriores. Los meteorólogos advierten que, si bien el fenómeno puede ser alarmante, generalmente es inofensivo y de corta duración.

Riesgos de seguridad más amplios derivados del frío extremo

Incluso sin terremotos, el frío extremo plantea peligros significativos. La congelación puede ocurrir en cuestión de minutos con vientos helados bajo cero, mientras que la hipotermia sigue siendo un riesgo grave para cualquier persona expuesta durante períodos prolongados.

Las autoridades instan a los residentes a limitar el tiempo al aire libre, vestirse con capas y asegurarse de que sus hogares estén protegidos contra tuberías congeladas y cortes de energía a medida que el frío del Ártico continúa propagándose.