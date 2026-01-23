Ethan Slater ha hablado públicamente sobre su hijo de tres años por primera vez en meses, ofreciendo una visión poco común de cómo aborda la paternidad mientras su relación con Ariana Grande sigue bajo intensa atención pública.

El actor de Wicked , de 33 años, comparte a su hijo con su exesposa Lilly Jay. Si bien Slater ha evitado mencionar a su hijo desde que su romance con Grande acaparó titulares, ahora afirma que ese silencio ha sido deliberado. En una reciente aparición en un podcast, explicó que prefiere mantener en privado las historias sobre su hijo para que pueda crecer sin ser influenciado por la opinión pública antes de siquiera comprenderla.

Según el informe del Daily Mail sobre el inusual comentario de Ethan Slater , Slater apareció en el podcast The Downside del comediante Gianmarco Soresi y afirmó que evita contar historias o anécdotas sobre su hijo porque quiere que conozca el mundo a su manera. Añadió que quiere que el mundo conozca a su hijo de la misma manera, sin que se formen narrativas externas primero.

Por qué Ethan Slater dice que ha evitado hablar de su hijo

La explicación de Slater se centró en la privacidad más que en el secretismo. Presentó la decisión como una forma de proteger la autonomía de su hijo, una estrategia cada vez más común entre las figuras públicas que desean separar sus carreras de su vida familiar.

Esa decisión también refleja la rapidez con la que cambió su vida. Desde que su relación con Grande se hizo pública, Slater ha recibido constante atención por su vida personal, su divorcio y las circunstancias de su nueva relación. En ese contexto, mencionar públicamente a su hijo podría fácilmente generar más titulares y especulaciones sobre un niño que no tiene control sobre nada.

En cambio, Slater parece decidido a mantener la paternidad fuera de su alcance. No la presenta como una decisión temporal, sino como un principio.

El momento del podcast que reveló un lado más personal

Durante la misma conversación, Slater también compartió que ha estado hablando con su hijo sobre la identidad judía. Describió encender velas y hablar sobre lo que significa ser judío como experiencias significativas como padre.

Slater sugirió que la conversación surgió a raíz de la tragedia del año pasado en Bondi Beach, Australia, que según él moldeó su forma de pensar sobre el mundo en el que está creciendo su hijo. Si bien no ofreció anécdotas personales detalladas, dejó en claro que la paternidad está moldeando la forma en que procesa los eventos serios.

Su raro comentario no fue sobre la crianza de los hijos por parte de celebridades como una marca de estilo de vida, sino sobre la crianza como algo protector y reflexivo.

Cómo su relación con Ariana Grande despertó la curiosidad del público

La vida privada de Slater ha estado bajo la lupa desde que su romance con Grande se hizo público durante el rodaje de Wicked . Interpreta a Boq Woodsman en la adaptación cinematográfica y su secuela, mientras que Grande interpreta a Glinda.

Según informes, la relación comenzó entre finales de 2022 y mediados de 2023 durante un rodaje en Londres. La controversia se intensificó porque Slater aún estaba casado con Jay cuando surgieron rumores de que él y Grande estaban juntos. Su divorcio se formalizó en septiembre de 2023, según el Daily Mail.

Grande también pasó por su propia separación al mismo tiempo, finalizando su divorcio de Dalton Gómez en octubre de 2023 después de 21 meses de matrimonio.

Esa coincidencia convirtió a la pareja en un tema recurrente en línea. Incluso ahora, internet sigue revisándola, lo cual es una de las razones por las que destacan los recientes comentarios de Slater sobre la paternidad.

Lo que sabemos sobre la vida de Slater desde el divorcio

Un perfil en Men's Journal describió que Grande y Slater se conocieron a finales de 2022 y que su relación se confirmó a mediados de 2023. El artículo también señaló que ambos estaban casados cuando se conocieron y que Slater solicitó el divorcio en julio de 2023. Añadió que posteriormente la pareja mantuvo su relación relativamente privada, con apariciones ocasionales durante la temporada de premios y momentos de prensa de Wicked .

Men's Journal también hizo referencia a especulaciones recientes de que los dos se habían separado, aunque los rumores disminuyeron después de que Slater fuera visto apoyando a Grande durante su aparición en Saturday Night Live en diciembre de 2025.

Los comentarios de Slater llamaron la atención porque marcaron sus primeros comentarios personales en meses, separados de las especulaciones sobre su relación con Grande.

¿Por qué los fans interpretan esto como un cambio de tono?

No mencionó directamente a Grande y evitó enmarcar la paternidad como parte de una narrativa de celebridades. En cambio, enfatizó un punto: su hijo debería mantenerse al margen de la conversación pública.

La declaración, aunque breve, indicó que Slater pretende mantener los límites en su vida familiar, incluso mientras su relación con Grande sigue recibiendo atención mediática. Por ahora, la postura de Slater es clara: su relación puede ser pública, pero su hijo no.