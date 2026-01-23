La actriz, cantante e icono de estilo estadounidense Zoë Kravitz ha construido de manera constante una carrera multifacética en Hollywood y se ha convertido en una de las figuras más fotografiadas de la cultura de celebridades contemporánea.

Desde papeles destacados en películas importantes hasta un floreciente romance público con la superestrella del pop Harry Styles, Kravitz ha captado la atención mundial en 2025 y principios de 2026.

De papeles independientes a la fama de éxitos de taquilla

Kravitz debutó como actriz en Sin reservas (2007) y pronto apareció en Una valiente , sentando las bases para una diversa carrera cinematográfica. Su gran éxito llegó con X-Men: Primera generación (2011), donde interpretó a Angel Salvadore, seguido de papeles importantes en franquicias como Divergente y Animales fantásticos . Junto con el cine independiente, este período la consolidó como una intérprete versátil tanto en el cine comercial como en el cine de autor.

Triunfos televisivos y elogios de la crítica

Su trabajo en televisión amplió su repertorio. Kravitz recibió elogios en Big Little Lies de HBO (2017-2019) y posteriormente protagonizó High Fidelity de Hulu en 2020, un papel que le valió el reconocimiento de la crítica y la atención de los premios . Esta combinación de trabajo en cine y televisión la ha posicionado como una estrella popular y una estrella del mainstream.

Catwoman y ambiciones creativas

En 2022, la interpretación de Kravitz de Catwoman en The Batman fue ampliamente elogiada, consolidando su prestigio en el cine de éxitos de taquilla. Su actuación, feroz pero con matices, demostró su alcance y recibió elogios tanto de la crítica como del público. Demostrando sus crecientes ambiciones creativas, Kravitz debutó como directora con Blink Twice en 2024, un thriller psicológico que también coescribió. La película exploró temas complejos y marcó un hito importante en su carrera como cineasta.

Un músico polifacético

Más allá de la actuación, Kravitz es la líder de Lolawolf, una banda que fusiona influencias del R&B y el indie. Sus proyectos musicales y colaboraciones ilustran su gran trayectoria artística, profundizando su perfil más allá de la pantalla.

Un ícono de la moda con un toque natural

La sensibilidad de Kravitz para la moda, una mezcla de estilo bohemio y lujo minimalista, ha llamado la atención desde hace tiempo. Desde atrevidos vestidos de alfombra roja hasta sofisticados looks urbanos, sus elecciones de vestuario reflejan una identidad personal distintiva. Sus recientes apariciones públicas junto a Styles muestran una estética de pareja coordinada y de buen gusto, basada en paletas discretas y piezas de calidad.

Un romance que surgió en Roma

Los rumores de romance entre Kravitz y Harry Styles surgieron por primera vez en agosto de 2025 , cuando fueron vistos del brazo en Roma durante la gira de prensa de su álbum "Caught Stealing" . Los primeros encuentros se describieron como casuales, con la pareja disfrutando de tiempo juntos por toda Europa.

Posteriormente fueron vistos tomados de la mano en Brooklyn en septiembre de 2025, y fuentes cercanas sugirieron que su conexión se estaba profundizando. Una fuente cercana a Lenny Kravitz declaró a Us Weekly que, para él, Styles y Zoë eran "una pareja perfecta" y se hacían felices en una relación que se sentía natural, "como dos mejores amigos que salen".

Escapada navideña y cómo mantener el romance en privado

A finales de 2025, Zoë Kravitz y Harry Styles pasaron las fiestas juntos en Cheshire, la ciudad natal de Styles, integrándose a la perfección con el ambiente festivo. Según informes, la pareja pasó prácticamente desapercibida para sus compañeros de viaje, vestidos de forma informal, al parar en una gasolinera camino a casa de Styles.

A pesar de la atención que genera su relación, Kravitz y Styles han mantenido en gran medida en privado los detalles de su romance. Sus apariciones públicas —desde prendas de abrigo coordinadas en Roma hasta looks relajados y discretos en Nueva York— sugieren una relación que complementa sus carreras individuales, manteniendo un delicado equilibrio entre la vida personal y la visibilidad como celebridades.

Una historia de amor y carrera en pleno florecimiento

Zoë Kravitz continúa evolucionando como una fuerza creativa. Sus logros en cine, televisión, música y moda demuestran versatilidad y perseverancia. Mientras tanto, su destacada conexión con Harry Styles añade otra dimensión a su narrativa pública, una influencia tanto de la química personal como de los logros profesionales.

Ya sea dominando las pantallas como actriz principal, dirigiendo sus propios proyectos o definiendo un estilo de pareja discreto en sus salidas internacionales, la trayectoria de Kravitz en 2025-26 marca un capítulo distintivo en su ya notable carrera.