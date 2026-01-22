Mary J. Blige ha revelado una rara historia detrás de escena sobre una colaboración con Jay-Z que nunca llegó oficialmente a los fans, todo debido a una filtración.

La cantante ganadora del Grammy dijo que la canción, grabada hace años, era muy esperada pero terminó archivada después de que alguien de su sesión la filtró.

"Estaba reproduciendo uno el otro día y en este aparece Hov", bromeó Mary durante su aparición en "7PM in Brooklyn" el lunes (19 de enero), informó Billboard.

¡Y es un monstruo! De jóvenes, nos emocionó grabar ese disco. No diré quién fue, pero alguien lo filtró y no pudimos hacer nada con él.

La filtración hizo que Jay-Z se sintiera "irrespetado", según Mary, lo que impidió que la canción fuera lanzada.

Sin embargo, insinuó que los fanáticos aún pueden tener esperanza en la canción en el futuro.

"Hov, se sintió irrespetuoso porque alguien de mi sesión lo hubiera filtrado", explicó. "Pero quizás podríamos revisarlo".

Los fans anticipan los éxitos icónicos de Mary J. Blige

La colaboración entre Mary y Jay-Z no es del todo un misterio. Los artistas ya han colaborado antes, incluyendo en "Can't Knock the Hustle" de "Reasonable Doubt", la canción "Can't Hide From Luv" de su álbum The Breakthrough y la introducción de su álbum Love & Life de 2003.

Su conexión creativa también se extendió al concierto conjunto de 2008 "Heart of the City Tour", que los llevó por toda Norteamérica, incluidas tres noches con entradas agotadas en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

La revelación llega mientras Mary J. Blige se prepara para un hito importante: su primera residencia en Las Vegas.

Según Babel, la residencia "Mary J. Blige: My Life, My Story" se llevará a cabo en Dolby Live en Park MGM este verano, del 1 de mayo al julio con 10 espectáculos programados.

Los fanáticos pueden esperar un set que abarque toda su carrera y que resaltará sus éxitos más emblemáticos, incluidos "Real Love" y "No More Drama".

Mary J. Conocida como la Reina del Hip-Hop Soul, ha demostrado repetidamente su capacidad para convertir los desafíos en momentos memorables, tanto en el escenario como en el estudio.