Durante décadas, Brooklyn Beckham fue el heredero aparente de la marca más famosa de Gran Bretaña: una extensión perfectamente cuidada de "Posh and Becks". Pero tras una reciente declaración sensacionalista en la que el joven de 26 años acusó a sus padres de "soborno" y de tratarlo como un "objeto comercial", es evidente que su lealtad ha cruzado el Atlántico.

Brooklyn ha cambiado el esplendor de los paparazzi londinenses por el mundo aislado y hermético de los Peltz, una familia cuya riqueza e influencia eclipsan la fortuna combinada de los Beckham. Pero ¿quiénes son exactamente los poderosos detrás de esta rebelión?

La dinastía Peltz y su poder multimillonario

A la cabeza de la mesa se sienta Nelson Peltz , un titán de la industria de 83 años con un patrimonio neto de 1.600 millones de dólares (aproximadamente 1.200 millones de libras), su tercera esposa, la ex modelo Claudia Heffner Peltz, y una reputación de brutalidad en la sala de juntas que hace que la maquinaria de relaciones públicas de David Beckham parezca pintoresca.

Su hija, la actriz Nicola Peltz Beckham, de 31 años, es la más joven de sus ocho hijos juntos, parte de un total de diez, incluidos los dos hijos de Nelson de su primer matrimonio.

La familia representa un nivel de riqueza y poder corporativo que empequeñece la fortuna combinada de 900 millones de dólares de los Beckham.

Nelson Peltz es el cofundador de Trian Fund Management, una firma de inversión activista que supervisa aproximadamente 7 mil millones de dólares en activos y posee grandes participaciones en gigantes globales como Janus Henderson, GE HealthCare y Unilever.

La influencia de Peltz se convirtió en un tema central en la narrativa de Beckham después de la boda de Brooklyn y Nicola en abril de 2022, pero las tensiones alcanzaron su punto máximo en enero de 2026 después de que Brooklyn publicara una declaración en la que alegaba que sus padres intentaron "sobornarlo" para que firmara un contrato de derechos de nombre antes de las nupcias.

El poder de la familia se concentra en 'Montsorrel', su propiedad de 13 acres y 372 millones de dólares frente al mar en Palm Beach, Florida , y 'High Winds', una mansión de 130 acres en Bedford, Nueva York, que cuenta con una pista de hielo cubierta con una Zamboni profesional.

'Anti-Hollywood' por diseño

A diferencia de los Beckham, que han construido su marca sobre una historia curada y pública de "clase media que hizo el bien", los Peltz tradicionalmente se han mantenido "anti-Hollywood".

Nicola ha descrito con frecuencia su crianza como arraigada en una dinámica de "familia hockeyista", en la que sus hermanos, entre ellos Brad Peltz, exseleccionado del draft de los Senadores de Ottawa, y el empresario tecnológico Diesel Peltz, priorizaban el deporte y los negocios por encima de la fama. Esta transición de la cultura británica de los paparazzi al mundo aislado y adinerado de los Peltz, donde entre los hermanos se encuentran el actor Will Peltz y la diseñadora de interiores Brittany Peltz-Buerstedde, es considerada por muchos como el principal catalizador del reciente distanciamiento social y legal de Brooklyn con respecto a David y Victoria.

El "padre corporativo" vs. el "patriarca"

Según se informa, una fuente importante de la actual división surge del choque entre el estilo "patriarcal" de Nelson Peltz y el enfoque "comercial" de la crianza de los hijos de David Beckham.

La reciente declaración de Brooklyn alegó que, si bien sus padres lo trataban como un "accesorio comercial" de Brand Beckham, Nelson Peltz le ha ofrecido un sentido de "autonomía adulta".

Fuentes internas sugieren que Brooklyn se ha integrado profundamente en el círculo íntimo de los Peltz, considerando al padre de Nicola como un mentor. Sin embargo, esto ha generado una guerra de poder entre ambas familias.

Si bien David y Victoria son maestros de los medios de comunicación, Nelson Peltz es un maestro de la sala de juntas; su disposición a involucrarse en batallas legales de alto perfil, como su pelea por poderes de 2024 con Disney y su demanda de 2023 contra los organizadores de la boda de Nicola, sirvió como una demostración pública del enfoque litigioso e intransigente de la familia Peltz hacia sus asuntos privados.

Un legado de negocios de alto riesgo

La reputación de Nelson Peltz como un inversionista activista "intrépido" claramente ha influido en sus hijos.

El hermano mayor de Nicola, Matthew Peltz, es vicepresidente no ejecutivo de Wendy's y socio de la firma de su padre, lo que garantiza la estricta gestión de los miles de millones de dólares de la familia. Según se informa, en este entorno de negociaciones comerciales de alto nivel, el férreo acuerdo prenupcial, que protegía el patrimonio de los Peltz, valorado en 1.600 millones de dólares, en comparación con los activos de los Beckham, se convirtió en un punto de discordia para los Beckham.

Al aliarse con los Peltz, Brooklyn cambió el "circo de celebridades" de Londres por un lugar en una de las mesas más poderosas de Estados Unidos.

Como la ruptura con los Beckham no muestra señales de mejorar, parece que el mantra "La familia primero ", inmortalizado en el reciente tatuaje en idioma de Nicola (una pieza que comparte con su hermano Will), se aplica estrictamente al lado Peltz del Atlántico.