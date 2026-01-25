La actriz Song Hye Kyo ha despertado una vez más la fascinación del público con sus últimas fotos, que enfatizan su juventud, generando un debate público sobre su popularidad e imagen.

Esta semana, la actriz compartió varias fotos en su cuenta personal que se hicieron virales. En ellas, Song luce un nuevo look que ha provocado que muchos de sus fans comenten sobre su belleza eterna, principalmente debido a su posible nuevo peinado.

Según AllKpop, Song publicó las fotografías con un pequeño título, insinuando una posible transformación, escribiendo: "¿Cuándo crecerá mi cabello?" Esto provocó rumores de un posible regreso a un corte de pelo largo, que la actriz ha mantenido durante un tiempo prolongado con el corte de pelo corto actual.

El corte de pelo corto de Song ha sido uno de sus rasgos distintivos durante el último año, ya que estaba rodando la próxima serie de Netflix, "Slowly, Intensely". El corte de pelo corto de Song Hye-Kyo atrajo mucha atención por primera vez desde el inicio del rodaje, ya que se la asociaba principalmente con el pelo largo.

En una entrevista fotográfica anterior citada por The Chosun Daily , Song habló sobre la decisión de cortarse el pelo para el papel. Explicó que la idea surgió del guionista, quien tenía una visión clara de su personaje, Min Ja. Al abordar la preocupación por un cambio tan drástico, Song recordó la discusión sobre el papel y el peinado.

Al reflexionar sobre ese momento, Song comentó: "La escritora imaginó a Min Ja con el pelo corto y expresó su preocupación por si un cambio tan drástico me sentaría bien". Luego compartió su propia perspectiva sobre la decisión, destacando su enfoque como actriz.

Ahondando en su opinión, Song explicó su actitud en aquel momento: "Si el peinado encajaba con el personaje, no había nada que temer como actriz". Sus comentarios fueron ampliamente interpretados como un reflejo de su profesionalismo y su compromiso constante con la interpretación plena de sus papeles.

Tras finalizar el rodaje de "Slowly, Intensely", Song ha comenzado a insinuar que se dejará crecer el pelo de nuevo, lo que indica otra sutil transición en su imagen pública. Tanto los fans como los expertos de la industria han notado que, independientemente de su peinado, la actriz sigue proyectando una elegancia atemporal.

AllKpop señaló que las reacciones a las fotos recientes de Song frecuentemente incluían incredulidad sobre su edad, y algunos comentaristas cuestionaban si realmente podría tener alrededor de 40 años. El Chosun Daily también destacó el interés constante en su apariencia y carrera, lo que subraya su continua influencia en la industria del entretenimiento.