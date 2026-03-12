Las princesas Beatrice y Eugenie, hijas del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, podrían correr el riesgo de perder sus hogares reales en el Reino Unido a medida que se profundizan las consecuencias de los vínculos de sus padres con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y el autor Andrew Lownie descarta públicamente la noción de que las hermanas sean testigos inocentes.

Te Recomendamos: El príncipe William insta a tomar medidas contra Andrés mientras el rey Carlos mantiene estrechos vínculos con Beatriz y Eugenia

La noticia llegó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara a principios de este año una serie de documentos judiciales, conocidos como los "archivos Epstein", en los que se nombraba repetidamente a ambas princesas. Los documentos surgieron en un contexto ya de por sí complejo: su padre, Andrew Mountbatten-Windsor , había sido despojado de sus títulos reales a finales de 2025 y se le había ordenado abandonar la Logia Real de Windsor. Correos electrónicos recién publicados de 2011, un año después de que Andrew afirmara públicamente haber terminado todo contacto con Epstein, supuestamente lo muestran escribiendo al delincuente sexual convicto: "Parece que estamos juntos en esto".

Lo que revelan los archivos de Epstein sobre las princesas

Ambas hermanas aparecen en los documentos con notable frecuencia. Se dice que el nombre de Eugenie se menciona más de 300 veces, aunque el volumen de menciones en un extenso expediente legal no indica, por sí solo, culpabilidad. El detalle más inquietante se refiere a una visita a Epstein en 2009. Los correos electrónicos de los archivos sugieren que su madre, Sarah Ferguson , llevó a ambas hijas a verlo poco después de su liberación de prisión ese año, cuando las hermanas tenían 19 y 20 años.

Andrew Lownie, autor de Entitled , su biografía del duque de York, ha sido contundentemente directo al respecto. "No eran niñas de cinco años cuando las llevaron a ver a Epstein", dijo. "Eran adultas. Hay una gran campaña para decir que son inocentes atrapadas en el bombardeo, pero no lo son; están profundamente involucradas". Es un enfoque que contrasta marcadamente con la imagen predominante de Beatriz y Eugenia como mujeres decentes y discretas que simplemente tuvieron la mala suerte de llevar un apellido comprometido.

El comentarista real Robert Jobson ofreció una interpretación más generosa en la revista People, aunque conllevaba sus propias implicaciones condenatorias. "Están bastante divididos porque creyeron a su padre", dijo. "Al igual que la difunta reina y Carlos, Andrés les contó a todos la misma historia: que no había hecho nada malo. Entiendo que se sienten bastante engañados por todo el asunto".

Cómo el escándalo de Epstein amenaza sus residencias reales

Ninguna de las princesas ocupa un cargo real oficial, lo que sitúa sus condiciones residenciales en una zona gris institucional que ahora parece considerablemente menos segura. La princesa Eugenia, de 35 años, vive en Ivy Cottage, dentro del complejo del Palacio de Kensington, con su esposo, Jack Brooksbank, y sus dos hijos pequeños. La familia divide su tiempo entre Londres y Portugal para atender los compromisos profesionales de Jack.

Beatriz, de 37 años, se alejó aún más del círculo real en 2021 cuando ella y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, compraron una propiedad de seis habitaciones en los Cotswolds por 3,5 millones de libras. La pareja vive allí con sus dos hijas y Wolfie, el hijo de nueve años de Edoardo, a aproximadamente una hora y media de la finca de Windsor, de la que su padre partió recientemente. Antes de los Cotswolds, Beatriz residía en una propiedad dentro del Palacio de St. James en Westminster.

No hay pruebas de irregularidades por parte de ninguna de las princesas, y vale la pena dejar clara esa distinción dado el revuelo en torno a esta historia. Pero las instituciones reales, como demuestra la historia repetidamente, no se rigen únicamente por umbrales legales. Fuentes sugieren que ambas mujeres temen verse afectadas por la proximidad, y que los instintos, antaño protectores del palacio hacia la familia York, han comenzado a erosionarse discretamente.

Béatrice y Eugenie han mantenido un perfil inusualmente bajo desde que salieron a la luz los últimos archivos. Eugenie solo ha sido vista en público una vez, en una feria de arte contemporáneo en Londres.